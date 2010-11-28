-"İRAN, LÜBNAN ORDUSUNA YARDIMA HAZIR" TAHRAN (A.A) - 28.11.2010 - İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, ülkesinin Lübnan ordusuna yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Devlet televizyonunun haberine göre, resmi bir ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yle görüşen Vahidi, "Daha önce de birçok kez yineledik, bugün de açıklıyoruz: Lübnan ordusunun yanındayız ve işbirliğine hazırız" dedi. Vahidi, Lübnan ordusunun İsrail'e karşı koymasından gurur duyduklarını dile getirerek, Lübnan ordusunun, Lübnan ulusunun haklarını savunabileceğini gördüklerini belirtti. Hariri de açıklamasında, ziyaretinin iki ülke arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasını ümit ettiğini kaydederek, Lübnan'ın birliği, güvenliği ve istikrarının iç ve bölgesel meseleleri çözüme kavuşturmak için çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Saad Hariri, iki günlük resmi bir ziyaret için dün Tahran'a gelmişti.