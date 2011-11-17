-"Irak'ta güvenli değilsem, tedarik güvenliği sağlayamam" İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Doğal Kaynaklar Bakanı Ashti Hawrami, Irak'ta güvenlik sağlanmadan tedarik güvenliğinin mümkün olmayacağını belirterek, Türkiye'nin de sadece doğalgazı Avrupa'ya taşıyan bir taşıyıcı olamayacağını, güvenliğin korunmasında da aktif rol oynaması gerekeceğini kaydetti. Hawrami, 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen ''Avrupa için Gaz'' oturumunda yaptığı konuşmada, çeşitli çalışmalar sonrası petrol üretiminde ciddi artış yaşadıklarını ve petrolün kullanılması konusunda yeni anlaşmalar imzaladıklarını dile getirdi. -''Öncelik Irak'taki tüketimde''- 15-20 milyar metreküplük kanıtlanmış kaynağa sahip olduklarını, petrol potansiyelinin 45 milyar metreküp olduğunu düşündüklerini söyleyen Hawrami, Bağdat yönetimine paralel şekilde öncelikle Irak'taki tüketime önem verdiklerini ifade etti. Enerji üretiminin Irak için çözülmesi gereken birinci sorun olduğunu söyleyen Hawrami, ''2-3 yeni boru hattı yapılacak. Bağdat'la işbirliği içinde çalışacağımızı ve bazı sorunları aşabileceğimizi ümit ediyoruz'' dedi. -''Güvenlik entegre olmalı''- Hawrami, ''Türkiye, Avrupa'daki en büyük pazar. Bu yüzden Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyoruz. Transit yollarla Avrupa'ya geçişler nasıl olabilir, bununla da ilgileniyoruz'' diye konuştu. Enerji güvenliğinin aslında entegre güvenlik anlamına geldiğini vurgulayan Hawrami, tedarikçi, transit ülke ve tüketicinin güvenliğinin önem taşıdığını söyledi. Hawrami, ''Ben Irak'ta güvenli değilsem, size tedarik güvenliği de sağlayamam. Türkiye sadece doğalgazı Avrupa'ya taşıyan bir taşıyıcı olamaz. Güvenliğin korunmasında da aktif rol oynaması gerekecektir ki toptan güvenlik sağlansın'' değerlendirmesinde bulundu. Hawrami, Irak'ta petrol konusunda bazı sorunlar yaşandığını, bu konudaki çabaların koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini, bu konuda çeşitli kanun tasarıları hazırlandığını, bunların parlamentoya götürülmesi ve enerji konusunda bütün ülkedeki yatırımların korunması gerektiğini kaydetti.