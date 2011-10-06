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Yaşam

"iPhone 4S, Steve içindi" ANKARA(A.A)

06 Ekim 2011 15:20

-"iPhone 4S, Steve içindi" ANKARA(A.A) -06.10.2011 - Apple'ın kısa süre önce sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakan eski CEO'su ve şirketin kurucusu Steve Jobs'un hayatını kaybettiği haberi, tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de hayranlarını yasa boğdu. Shanghay ve Pekin'deki Apple Store mağazalarının önüne çiçek bırakan Çinliler, Steve Jobs'un resimlerini taşıyarak yas tuttu. Çin'deki bir sosyal paylaşım sitesinde üzüntüsünü paylaşan Wei Jinhuan, "Sabah kalktığımda Steve'in öldüğü haberiyle yıkıldım. Bu gökteki bir yıldızın kayması gibi" ifadelerini kullandı. iPhone 4S'in tanıtılmasının hemen ardından gelen ölüm haberi, ülkede ilginç yorumlara neden oldu. 4 rakamının çince okunuşu olan 'sı' hecesinin aynı zamanda ölmek manasına da gelmesi ve S harfinin Steve isimin ilk harfi olması, Çin'de "Steve için ölüm" ün önceden habercisi olduğu şeklinde yorumlara sebep oldu.

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