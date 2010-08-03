-"İNTERNET SİTELERİ" SORUŞTURMASINDA ARAMA İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki 4 adreste arama yapıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrılan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin 2-3 gün içinde adliyeye gelecekleri tahmin ediliyor.