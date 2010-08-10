-"İNTERNET SİTELERİ" SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1'i emekli 3 askerin de aralarında bulunduğu 4 kişinin savcılıkta ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında Kocaeli'de gözaltına alındıktan sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen emekli Yarbay Recai A, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Binbaşı C.Ş, Yarbay A.Ş. ve sivil memur M.B.S. de savcı Öz'e ifade verdikten sonra Merkez Komutanlığına ait bir minibüsle adliyeden ayrıldı.