-"İNTERNET ANDICI"NIN DELİLLERİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' kurdukları iddiasına ilişkin haklarında dava açılan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ile Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında hazırlanan iddianameye ait delil klasörleri, sanık avukatlarına dağıtılmaya başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava dosyasının yer aldığı iddianameye ait toplam 28 delil klasörünün dijital ortama aktarılması tamamlandı. Dijital delil klasörleri isteyen sanık avukatları, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan duruşma salonun bitişiğine yer alan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kaleminden bunları alabilecek. Delil klasörlerinde, ''pkkgercegi.net'', ''terorguvenlik.net'', ''terorizminfo'', ''gurbetciler.inf'', ''pontuslu.com'', ''irtica.org'', ''irtica.net'' isimli internet siteleriyle ilgili tespit tutanakları yer alıyor. Sanıklar hakkında düzenlenen iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı klasörlerde, arama ve el koyma kararları, sanıklardan elde edilen deliller, sanık ve tanık beyanları, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı ile yapılan yazışmalar ve gönderilen belgeler bulunuyor. 29. klasörde yer alan sanık Bülent Sarıkahya'nın ifadesinde, ''hayhaytr@yahoo.com'' sitesinin Bilgi Destek Dairesine ait bir internet sitesi olduğunu belirterek, ''İnternet sitelerinin alan adı sürelerinin takibi amacıyla kurulan mail adresidir. Hasan Ataman Yıldırım'ı tanımıyorum, bizim dairede herhangi bir görev almadı. 'Hayhaytr'nin adının Hasan Ataman Yıldırım olduğunu bilmiyorum'' dediği kaydedildi. 4. klasörde yer alan emniyet tespit tutanağında ise ''Kamuoyunu yönlendirme maksadıyla illegal bir şekilde işletilen internet sitelerinin, ikinci 'Ergenekon' davasının tutuklu sanığı Hasan Ataman Yıldırım ve ekibi olan arkadaşları Fatih Koca, Altunay Şahin, Cem Şimşek ve Recai Alkan tarafından kurulduğu ve yönetildiği, ayrıca bu sitelerin 'Devrimci teğmenler' olarak nitelenen bir grubun TSK içinde tabana yayılma ve bilgilendirmeler içinde kullanıldıkları, Mehmet Bülent Sarıkahya isimli kişinin, Hasan Ataman Yıldırım'a bağlı çalıştığı ve sitelerin yapım, yazılım, içerik ve link konularında görevli olduğu, Feyyaz Amiral isimli şahsın konuyla ilgili olarak görüş alınan bir konumda olduğu, Hasan Ataman Yıldırım ve ekibinin ise 'Başkan' olarak belirtilen şahıs tarafından görevlendirildikleri'' ifade edildi. -DURSUN ÇİÇEK'İN ADI- İddianamenin 9. ek delil klasöründe, Genelkurmay Başkanlığının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sorularına verdiği cevaplar da yer alıyor. 30 Aralık 2010 tarihli cevap yazının altında Genelkurmay Başkanlığı adına Hukuk İşleri Müdürü Hakim Albay Şakir Aytaş'ın imzası bulunuyor. Yazıda, savcılığın ''irtica.org ve turkatak.gen.tr'' isimli internet sitelerinin yayın yaptıkları dönemlere ait ulaşılabilen sayfaları üzerinde yapılan incelemeden bahsediliyor. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını hedef alan bazı yayınların yer aldığının belirlendiği, bu yayınların TSK'nın Bilgi Destek faaliyetleri kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte görüldüklerine ilişkin sorularına cevap verildi. Genelkurmay'ın cevabında ''Söz konusu internet siteleri daha önceden eski adıyla Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı, değişen adıyla Bilgi Destek Daire Başkanlığı tarafından işletilmiştir. Site içerikleriyle ilgili Bilgi Destek Dairesi arşivinde herhangi bir kayıt, dokuman ya da içeriğin arşivlendiğine dair bir bilgiye rastlanılmamıştır'' ifadelerine yer verildi. Genelkurmay yazısında, şunlar kaydedildi: ''Genelkurmay Başkanlığının, bu sitelerde yayınlanan yazıları kurumsal kimliği altında yayınlandıklarına dair hiçbir belge bulunmamaktadır. Bunun yanında çeşitli basın ve yayın organlarında yayınlanan haberlere dayanılmış olsa dahi TSK tarafından hizmete yönelik amaçlar doğrultusunda işletilmesi öngörülen internet sitelerinde yer verilmesinin, kurumsal olarak onaylanmasının da mümkün olmadığı kıymetlendirilmektedir.'' Genelkurmay yazısında, Bilgi Destek Daire Başkanlığı personeline ait kayıtların incelendiğini, şube müdürlüklerinde görev yapan personelin Ek-F listesinin de savcılığa iletildiğini ifade ederek, ''2008-2009 yılları arasında 3. Bilgi Destek Şube Müdürü görevlerinde bulunan Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek'in isminin listeye sehven yazılmadığı belirlenmiştir. Bu işlemde herhangi bir kasıt bulunmamaktadır'' denildi.