-"İNSANLIK İMTİHANDAN GEÇİYOR" İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, çocukların hunharca katledildiği bir zamanda yaşandığını belirterek, ''Her geçen gün aile içi şiddetin, kadına karşı şiddetin yeni örnekleriyle karşılaşıyoruz. İnsanların üzerine ölüm yağdırılıyor. İnsanlık bir damla petrolün bir damla kandan, bir damla gözyaşından daha değerli görüldüğü bir imtihandan geçiyor'' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ''Hazreti Peygamber ve Merhamet Eğitimi'' konulu etkinlikte konuşan Çelik, sıradan bir doğum günü kutlama merasimi için toplanılmadığını söyledi. Çelik, ''Bugün sevgi, merhamet, şefkat kaynağı Peygamber Efendimizi, bencilleşen, zalimleşen, gaddarlaşan insanlığa yeniden hatırlatmak için buradayız. Kutlu Doğum, cahiliyenin tüm değersizliklerini İslam'ın pak ve temiz değerlerine dönüştürmenin başlangıcıdır. Kutlu Doğum, müminin kendini Hz. Muhammed'in ahlakıyla bütünleştirmesi için bir fırsattır. Kutlu Doğum, müminin bireysellikten, egoizmden kurtulması için bir fırsattır. İşte bunun için Kutlu Doğum etkinlikleri bireysel ve toplumsal değişim ve dönüşümlere katkı sağladığı oranda anlamlıdır ve anlamı olacaktır'' şeklinde konuştu. Hz. Muhammed'in doğum yılı olan 571 yılının insanlığın miladı olduğunu belirten Çelik, ''Bu tarihte, vicdanların nasırlaştığı, kalplerin taşlaştığı, yüreklerin pas tuttuğu bir anda karanlıkları aydınlığa kavuşturan bir güneş doğdu. Bu güneş, zulme karşı merhameti, haksızlığa karşı adaleti yeşerten bir güneşti. Peygamberimizin dünyaya ayak basması, rotasını kaybeden, insanlığını unutan insanlara yüce Allah'ın merhametinin, rahmetinin bir göstergesidir'' diye konuştu. Çelik, Hz. Muhammed'in isminin ulaştığı coğrafyalarda zalimlerin kılıcının körleştiğini, mazlumların umutlarının yeşermeye başladığını anlatarak, ''Irklar, renkler ve kavimler, peygamberimizin bize getirdiği mesajda buluşarak kardeş olmuştur'' dedi. -''İNSANLARIN MERHAMETİ YENİDEN YAŞAMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR''- Hz. Muhammed'in bütün vasıflarının çok güzel olduğunu, onun sahip olduğu özelliklerin her birinin, kurtuluşu arayan insanlık için adeta bir rehber niteliği taşıdığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti: ''Bu yılki Kutlu Doğum Haftası'nda, dünyanın içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak peygamberimizin o güzel vasıflarından merhamet duygusunu işliyoruz. Çünkü insanların merhameti yeniden hatırlamaya, yaşamaya ve yaşatmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Merhamet, yüce Allah'ın yarattığı ve insanların kalbine işlediği en güzel duygulardan biridir. Merhamet, hayatın anlamıdır, varlığın ilk mayasıdır. Merhamet, var oluş nedenidir. Her şey merhametle var olmuş, yeryüzü merhametle nizama kavuşmuştur. Merhameti öldüren insanlığı öldürmüş olur. Merhametin olmadığı yerde rahmet olmaz.'' Çelik, şefkatin yeşermediği kalpte şiddetin eksik olmayacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki körpecik çocuklar hunharca katlediliyor. Her geçen gün aile içi şiddetin, kadına karşı şiddetin yeni örnekleriyle karşılaşıyoruz. İnsanların üzerine ölüm yağdırılıyor. İnsanlık bir damla petrolün, bir damla kandan, bir damla gözyaşından daha değerli görüldüğü bir imtihandan geçiyor. Bir tarafta açlık çeken milyonlar, bir tarafta israfı marifet sayan yığınlar var. Maalesef insanlığın içinde bulunduğu bu durum hiç de iç açıcı değil. Bu karanlık tablonun en önemli sebebi, merhamet duygusunun vicdanları terk etmesi, bencillik, hırs, kin ve nefretin kalpleri esir almasıdır. Savaşlar, siyasi çatışmalar, isyanlar, kavga ve kargaşalar hep uluslararası merhametsizliğin tezahürleridir.'' İnsanların birbirine merhamet göstermesi durumunda bugün dünyanın çok daha farklı ve yaşanabilir olabileceğini vurgulayan Çelik, ''Küresel barış istiyorsak, merhametin egemen olmasını istiyorsak, insanlığın artık gaflet uykusundan uyanma, kendisini var eden değerlerle barışma, kısacası fabrika ayarlarına dönme vakti gelmiştir ve hatta geçmektedir'' dedi. Çelik, bu nedenle merhametini kaybeden ve zalimlikte yarışan insanlığı Hz. Muhammed'in en güzel vasıflarından olan şefkat ve merhamet duygusuyla yeniden buluşturmak gerektiğine işaret ederek, ''Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz, yeryüzünün merhamet timsalidir. Çünkü o, kan davalarını ayağının altına alacak kadar, amcasının kalbini çiğneyen gaddarları affedecek kadar merhamet dolu bir asalete sahipti'' ifadesini kullandı. Merhametin, insanın tüm canlılara olan insanlık borcu olduğuna dikkati çeken Çelik, merhametin yaradılan her şey için dünyayı emin bir yer kıldığını söyledi. -''ZULME KARŞI MERHAMETİ GALİP KILMALIYIZ''- Çelik, ''Yüce Allah'ın merhametine, peygamberimizin şefaatine mazhar olmak istiyorsak, alemdeki tüm varlıkların varlığına saygı göstermeliyiz. Zulme karşı merhameti galip kılmalıyız. Bu, bizim insanlığa karşı bir borcumuzun gereğidir. Ne mutlu kalplerini merhamete teslim edip rahmete kavuşanlara, ne mutlu peygamberimizin vasıflarıyla vasıflananlara, ne mutlu kıyamet gününde peygamberimizin sancağı altında duracak olanlara...'' şeklinde konuştu.