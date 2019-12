-"İNSANİ DURUŞUMUZ YANLIŞ YORUMLANDI" İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki tavrının tamamen insani, bir tek kişinin dahi burnunun kanamamasına yönelik bir tavır olduğunu belirterek, ''İnsani duruşumuzun başta Libya olmak üzere, mualifler nezdinde yanlış yorumlandığını, yanlış algılandığını özellikle de bazı ülkeler tarafından (bu bizce bilinmektedir) art niyetli bir kampanya ile yanlış aksettirildiğini biliyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, WOW Oteli'ndeki Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Libya'daki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Libya'daki gelişmeleri en başından itibaren çok büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini, Libya'nın Türkiye için hiç bir zaman sıradan bir devlet, Libya halkının da hiçbir zaman halklardan bir halk olmadığını söyledi. Libya'da gelişmelere kayıtsız olmalarının, yaşananlara bigane kalmalarının, Libya halkına sırt dönmelerinin asla söz konusu olamayacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz Türkiye olarak, Libya meselesine en başından itibaren çok büyük bir hassasiyetle yaklaştık. Hamasi nutuklardan özenle kaçındık. Popülizmden, şovdan, Libya üzerinden çıkar sağlama kaygısından tamamen şahsım, arkadaşlarım uzak olduk. Her zaman ifade ettiğim gibi, biz Libya'da birilerinin yaptığı gibi petrol kuyularını değil, yerin üstündeki canları görenlerden olduk. Libya'nın toplumsal yapısı, siyasi yapısı bölge için arz ettiği önem ve Libya'nın bazı ülkeler için iştah kabartan zenginliği, bu ülkeye yönelik tavrımızın büyük bir hassasiyet içinde belirlenmesini gerekli kıldı. Süreç içindeki gelişmeler, Libya'da mevcut yönetimin herhangi bir karışıklık durumunda takınacağı tutum da yine bizim üzerinde duyarlılık gösterdiğimiz bir başka konu oldu.'' Türkiye'nin Libya konusundaki tavrının, ''taraf tutmak, bir tarafı desteklemek'' şeklinde olmadığını ifade eden Erdoğan, ''Bizim Libya tavrımız, şov yapmaya, çıkar sağlamaya, buradan bir rant elde etmeye, nüfuz elde etmeye yönelik de olmamıştır'' dedi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Libya'daki tavrımız, tamamen insani bir tavır olmuş, bir tek kişinin dahi burnunun kanamamasına yönelik bir tavır olmuştur. İnsani duruşumuzun, başta Libya olmak üzere, muhalifler nezdinde yanlış yorumlandığını, yanlış algılandığını özellikle de bazı ülkeler tarafından (Bu bizce bilinmektedir) art niyetli bir kampanya ile yanlış aksettirildiğini biliyoruz. Libya'da adeta Türkiye aleyhine bir kampanya başlatılmış, Türkiye'nin politikaları yalan-yanlış şekilde aksettirilmiş, muhalifler nezdinde bir infial oluşturulmak istenmiştir. Biz burada da soğuk kanlılığımızı kaybetmedik, son derece istikrarlı, tutarlı ve ilkeli bir politika izledik. Muhaliflere her türlü insani yardımı ulaştırırken, her türlü riski göze alırken, iletişim kanallarını muhalifler de açık tutarken, Libya yönetimini de her fırsatta kan dökmemesi, katliamlara girişmemesi, halkın sesine, arzularına kulak tıkamaması noktasında uyardık.''