-"İNŞALLAH İLİŞKİLERİ SINAVA SOKACAK BİR KARAR ÇIKMAZ" TBMM (A.A) - 20.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren tasarıyı değerlendirirken, ''İnşallah, Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir sınava sokacak bir karar çıkmaz Temsilciler Meclisinden. Biz, adil hafıza etrafında Ermenistan ile Ermeni toplumu ile her yerde konuşmaya, görüşmeye, diyalog kurmaya hazırız'' dedi. Davutoğlu, TBMM'de gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup göndermesine ilişkin sorularını yanıtlarken, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup gönderdi. Açıkçası bu bizim beklemediğimiz bir gelişmeydi. Cuma günü Kongre ve Temsilciler Meclisi geleneğinde de çok olmayan bir şekilde, dönemini tamamlamak üzere olan bir temsilcinin böyle bir girişimde bulunması, Türk-Amerikan ilişkileri bakımından bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Bunu ifade etmek lazım. Biz o sırada Konya'da Sayın Başbakanımızla birlikte Şeb-i Arus'taydık biliyorsunuz. Haber bize intikal edince ben Sayın Hillary Clinton ile bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizdeki temel mesaj; Türk-Amerikan ilişkilerinin bu tür teşebbüslerin gölgesi altında olumsuz şekilde etkilenmesini engellemeleri gerektiğini kendilerine ilettik. Ve bu noktada etkin bir şekilde devreye girmeleri gerektiğini söyledik çünkü, yönetimin bu konudaki tutumu önemlidir. Kendisi, bu konuda her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Zaten Büyükelçiliğimiz de yoğun bir çaba içinde, yoğun bir temas trafiği içinde. Benzer bir mesajı da Sayın Başbakanımız yazdığı bir mektupla Sayın Obama'ya dün akşam itibarıyla iletti. '' Davutoğlu, bir gazetecinin ''Bu tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde ağır bir tahribata yol açar mı?'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Biz Temsilciler Meclisinden geçmeyeceğini ümit ediyoruz ve bu konuda ABD'li muhataplarımız da yönetimdeki muhatapların da gerekli çalışmaları etkin şekilde yapacaklarına inanıyoruz. Çünkü, bize verilen cevaplar bu niteliktedir. ABD Dışişleri Bakanlığı da biliyorsunuz, yönetim olarak bu tasarıya karşı olduklarını açık bir şekilde ortaya koydular. Ben ABD'de bulunduğum sırada, Kongre temaslarım esnasında da zaten Türk-ABD ilişkilerini en geniş çerçevesiyle tartışma imkanı bulmuştum ama o zaman böyle bir şey gündemde değildi. Bu toplantılarda bu konudan söz edilmemişti. Ümit ederiz ki bu, noktasal bir girişim halinde kalır. O çerçevede bakıyoruz. İnşallah Türk-ABD ilişkilerini yeni bir sınava sokacak bir karar çıkmaz Temsilciler Meclisinden. Bizim ilişkilerimiz köklü ilişkilerdir, sağlam ilişkilerdir, geçmişi köklü, gelecekte de iki ülke hemen hemen her alanda birbirine ihtiyaç hissediyor. Bunun göz önünde bulundurulacağına ümit ediyoruz. Biz bu konuda gerekli tutumu her zaman sergiledik. Ortak tarih komisyonu teklifimizden tutun, son dönemde yürüttüğümüz temaslara kadar her alanda biz, adil hafıza etrafında Ermenistan ile Ermeni toplumu ile her yerde konuşmaya, görüşmeye, diyalog kurmaya hazırız. Ancak bu çabalar sürerken, bu konudan bihaber, konuyla ilgili hiçbir tarihi bilgiye sahip olmayan bazı kongre üyelerinin kendi küçük siyasi hesaplarıyla bu tür çabalar içine girmesi, herşeyden önce ABD'nin çıkarlarına da uygun düşmez. Ümit ederiz ki böyle bir yanlış içine girilmez. Sayın Başbakanımızın, Sayın Obama'ya bu konuda mesajları da bu çerçevededir. Dolayısıyla böyle bir şey beklemiyoruz.'' -KIBRIS- Bir gazetecinin, ''Limana karşılık müzakere başlıklarının açılması...'' yönündeki haberleri hatırlatması üzerine de Ahmet Davutoğlu, ''Biz kimle nasıl müzakere edersek edelim, belli bir ciddiyetle yürütürüz. AB tarafı da dahil olmak üzere her zaman her konuyu görüşüyoruz. Çünkü, bu Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli bir konu. Ama bunun muhtevasını da kimseyle paylaşmayız' diye konuştu.