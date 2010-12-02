-"İNGİLİZ POLİSİ ASSANGE'Yİ GÖZALTINA ALMIYOR" LONDRA (A.A) - 02.12.2010 - İngiliz Independent gazetesi, "Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın bundan sonra ne yapacağını" soruyor ve Assange'ın İngiltere'de olduğunu iddia ediyor. Gazete, bugünkü sayısında birinci sayfadan Assange'ın fotoğrafına yer vererek, "Assange nerede? Ne istiyor? Ve bundan sonra ne yapacak?" sorularına yer verdi. Gazeteye göre, Julian Assange'ın İngiltere'nin güney doğusunda olduğu biliniyor. İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard'ın bir aydan uzun süredir Assange'ın yerini bildiğini ancak gözaltına alınması için resmi bir talimatın teşkilata ulaşmadığının öğrenildiğini yazan gazete, Interpol'un, Assange'ı arananlar listesine aldığını anımsattı. Independent, İngiltere'nin Organize Suçlar Ajansı'nın (SOCA) uluslararası tutuklama emri talimatı aldığı ancak şu ana kadar bunu onaylamadığı, polisin de SOCA onaylamadan tutuklama yapamayacağı kaydedildi. Assange'ın bundan sonra yaratacağı sarsıntının bir Amerikan bankasına yönelik belgelerle mali sektörde yaşanacağını söylediği anımsatıldı. Öte yandan Assange'ın avukatı Mark Stephens, İngiliz polisi ve birçok ülkenin Assange'ın nerede olduğunu bildiğini öne sürdü. -"PUTİN'İN MAFYA DEVLETİNDE" Wikileaks'in ABD Dışişleri Bakanlığına ait gizli belgelerini yayımlayan basın kuruluşlarının arasında bulunan Guardian gazetesi bugünkü sayısında, belgelerde Rusya'nın, Vladimir Putin'in liderliğinde "yolsuzluklar üzerine dayanan bir ülke olarak yansıtıldığını" duyurdu ve "Putin'in Mafya Devletinde" manşetini attı. Belgelerde, Rusya'da yetkililerin, önemli siyasi bağlantılara sahip işadamlarının ve organize suç örgütlerinin, "neredeyse bir mafya devleti" yaratmak için birarada hareket ettikleri belirtiliyor. Kıbrıs'taki gizli banka hesaplarına da değinilen belgelerde, Rusya'da çeşitli çevrelere yılda 300 milyar dolar rüşvet ödendiği ileri sürülüyor. Guardian belgelerle ilgili olarak şu konuları öne çıkardı: -Rusya'da yolsuzluğun artması, -Rus devletiyle organize suç örgütleri arasında bağ olduğuna yönelik iddialar, -Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in büyük bir servete sahip olduğu ve bu servetinin gizlendiği iddiaları. Gazete, Rusya'ya yönelik suçlamaların, FIFA'nın bugün 2018 ve 2022 Dünya Kupası organizasyonlarının ev sahiplerini açıklaması öncesi duyurulduğuna dikkat çekti. Rusya, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerden biri. Guardian ayrıca, Putin'in son gelişmeler sonrasında, dün akşam FIFA İcra Kuruluna hitap etmek için yapacağı Zürih ziyaretini iptal ettiğini belirtti. Bu arada diğer İngiliz basın kuruluşları da Rusya ile ilgili belgelere yer veriyor. Sky televizyonunun haberine göre, son belgelerde, dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried'ın, Putin'in eski ajan Alexander Litvinenko'nun Londra'da öldürülmesi olayını bildiğine inandığını söylediği yazılı. -ÇİN WIKILEAKS BELGELERİNİ "SAÇMA" BULDU Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu, bazılarında Çin'in adının da geçtiği 250 bin civarında Amerikan diplomatik yazışmalarını açıklayan siteyle ilgili soru üzerine, ''internet sitesinin saçma içeriği'' hakkında yorum yapmayı reddetti ve başta ayrıntı da vermedi. Wikileaks'te açıklanan belgelerden birinde, Çin'in Kuzey Kore füzelerinin İran'a naklinde topraklarını kullandırdığı ileri sürülüyor. Çin'de internet kullanıcılarının siteye giremediği ifade ediliyor.