-"İncirlik Üssündeki radarlar incelensin" SARUHANLI (A.A) - 02.10.2011 - AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, BBP'nin eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nasıl ve ne şekilde meydana geldiğinin İncirlik Üssü'ndeki radarların incelenmesiyle net ve şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağını söyledi. Selçuk Özdağ, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Appak köyünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ''Şükür Hayrı''na katıldı. Yemeğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özdağ, helikopter kazasının soruşturma aşamasındaki bir konu olduğunu, çok fazla bir şey söylemek istemediğini, kazayla ilgili bazı ayrıntıların ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu: ''Kazanın olduğu andan itibaren 4 veya 6 dakika kadar o bölgedeki radarların arızalı veya kapalı olduğu söylenmekte. Eğer arızalıysa bu olayın uçuş güvenliği nedeniyle bütün dünyaya bildirilmesi gerekiyordu. Eğer kapatılmışsa, kim kapattı bu radarları. En önemlisi İncirlik Üssü'ndeki radarlar açıktır. Bütün dikkatleri İncirlik Üssü'ndeki radarlara çekmek istiyorum. İncirlik Üssü'ndeki radarlar incelendiği takdirde bu olayın daha net bir şekilde, şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.'' Yazıcıoğlu'nun TBMM'deki hiçbir ''Çekiç güç'' oylamasında ''Evet'' oyu vermediğini ifade eden Özdağ, ''Yazıcıoğlu, demokrasiyi içselleştirmiş biri, yüzde 1.5 oy almış olmasına rağmen her zaman milletini sevmiş, seçmenin iradesine saygı duymuş, milletin kendisini sevdiğini biliyor, fakat kendisine oy vermediğini de biliyor. Türkiye'nin sigortası olan ve kamuoyunda devletle millet arasında bir köprü vazifesi görüyordu. Türkiye'yi Suriye yapmak isteyenlere karşı (Türkiye İran olmaz, Cezayir olmaz. Ama Türkiye'yi Suriye de yaptırtmayız) sözü herkesin akıllarındadır'' diye konuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun seçmen iradesini ön plana çıkaran bir lider olduğunu belirten Özdağ, şunları kaydetti: ''Muhsin Yazıcıoğlu, 28 Şubat'ta dik durarak dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Yalım Erez'i başbakan olarak atayacağını duyar duymaz, Yalım Erez'le ilgili, (Kürt raporu hazırlayan bir şahıs Türkiye'de başbakanlık yapamaz. Milli ve muhafazakar değerlere sahip nice milletvekilimiz var. Onlardan bir tanesi olsa onu destekleriz) ifadesini kullanmış, Erbakan ve Çiller iktidarını sonuna kadar savunmuş. (Millet iradesi sandıktan Erbakan'ı ve Refah Partisi'ni birinci çıkartmıştır) ifadesini kullanmıştır. Yazıcıoğlu, daima seçmen iradesini ön plana çıkartmış olan bir liderdi. Özellikle 27 Nisan e-muhtırasına karşı da çok sert bir demeç vererek, demokrasiyi içselleştirdi. (Cuntacılara karşı, darbecilere karşı açıklık ve şeffaflık en doğru yoldur) diyen bir şahıstı. Kendisi kumaşı, omurgası, ahlakı sağlam bir liderdi.''