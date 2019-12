Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ligde şampiyonluk şansını kaybetmediklerini söyledi.



Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Polat, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini belirtirken, ''Önümüzde daha 9 maç ve kazanılacak 27 puan var. Şampiyonluk için her şey bitmiş gibi bir hava yaratıldı ama biten hiçbir şey yok. Hala şansımız sürüyor. Ben de oyuncularım da şampiyon olacağımıza inanıyoruz'' dedi.



Kalan haftalarda rakiplerin de mutlaka puan kaybedeceğini savunan Polat ''Her takım sürpriz puan kayıpları yaşayacaktır. Şu an sıralamada üstümüzde olan dört takımın üçüyle maçımız var. Yani kalan maçlarımızın tamamını kazanırsak, şampiyon olacağımızı düşünüyorum ve buna inanıyorum. İnancımızı kaybetmedik '' ifadesini kullandı. Polat, izin almadan ülkesine giden Lincoln'e de dönüşünde gerekli cezanın verileceğini de sözlerine ekledi.