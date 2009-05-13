Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Recep Keskin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e birer mektup göndererek, her iki liderin hafta sonunda Berlin'de Türkiye'nin AB üyeliğine karşı yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "İmtiyazlı ortaklık öneriniz kabul edilemez" dedi.



Keskin mektubunda, Türklerin ve Türkiye'nin Avrupa'daki iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'yle AB arasındaki ilişkilerin 40 yılı aşan bir geçmişe dayandığını, bu ilişkilerin geliştirilmesinde Konrad Adenauer ve Helmut Kohl gibi Hıristiyan Demokrat politikacıların da önemli roller üstlendiğini, Türkiye'nin 50 yılı aşkın bir süredir Avrupa Konseyi üyesi olduğunu, Türkiye'yle AB arasındaki gümrük birliğinden dolayı sizin tarafınızdan önerilen 'imtiyazlı ortaklık' durumunun zaten var olduğunu, 17 Aralık 2004 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyeliği amaçlayan görüşmelerin başladığını bir kez daha anımsatır, Türkiye'nin AB'ye üyeliği meselesinin oy toplamak kaygısıyla, her seçim döneminde tekrar tekrar konu edilmesinden vazgeçilmesini temenni ederiz."



Keskin mektubuyla ilgili bir de açıklama yaparak, geçmiş yıllara dikkatlice bakıldığında, bu tarz ifadelere sıkça rastlandığını belirtti. Keskin açıklamasında, "Birlik partileri CDU ve CSU'nun, seçim çalışmaları yaptıkları dönemlerde dile getirdikleri benzeri Türkiye karşıtı açıklamalarla belli seçmen çevrelerinden oy toplamayı amaçladıklarını üzülerek gözlemliyoruz. Bu tavır sadece Türkiye ve Almanya arasında ikili ilişkileri zedelemekle kalmayıp, Avrupa'da yaşayan 3,8 milyon Türk'ü de ciddi bir şekilde rahatsız etmektedir" dedi.

