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"İMAM TEHDİT EDİLİYORDU" İDDİASI HAKKARİ (A.A)

23 Ağustos 2010 19:39

-"İMAM TEHDİT EDİLİYORDU" İDDİASI HAKKARİ (A.A) - 23.08.2010 - Hakkari Valisi Muammer Türker, bir din görevlisinin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili "Birileri birkaç günlük huzuru bile Hakkari'ye çok görüyor" dedi. Katıldığı bir programda konuşan Vali Muammer Türker, sabah ezanını okuduktan sonra evine gitmek üzere camiden çıkan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren din görevlisi Aziz Tan'ın, bir kısım insanlar tarafından tehdit edildiğine dair ellerinde belge bulunduğunu ifade etti. Tehditlere boyun eğmeyen Tan'ın, infaz edildiğini bildiren Vali Türker, şöyle konuştu: "Taş, molotofkokteyli, biber gazı atmalarının olmadığı bir ortamda ders çalışmak daha iyidir. Öyle bir Hakkari'yi de inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Birkaç gün huzurlu bir dönem geçirdik. Fakat bugün çok acı bir olay yaşandı. Camiye gitmekte olan bir din görevlimiz, maalesef bazı insanların kurşunlarına hedef oldu. Daha önce tehditler alıyordu, belgeleri var. Bugün bu tehditlerin neticesi olarak infaz edildi. Güya ateşkes, eylemsizlik var. Birileri birkaç günlük huzuru bile Hakkari'ye çok görüyor."

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