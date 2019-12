-"İLİŞKİLERİMİZİ İLERİYE TAŞIMAYA KARARLIYIZ" ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nijerya ile ilişkileri her alanda daha da ileriye taşımakta kararlı olduklarını bildirdi. Gül, Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Nijeryalı bakanlar ve eyalet valileri ile Türk ve Nijeryalı iş adamları katıldı. Yemekten önce bir konuşma yapan Gül, altı ay önce Türkiye'den Nijerya'ya Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Jonathan ve eşi ile Nijerya heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye-Nijerya ilişkilerinin geçmişinin Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzandığını belirten Gül, 1960 yılında bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra Nijerya'yı tanıyan Türkiye'nin kısa süre içinde o dönemde başkent olan Lagos'ta büyükelçilik açtığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, o tarihten bu yana kardeş Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin, ikili ve çok taraflı olarak, İslam Konferansı Teşkilatı ve Nijerya'nın Dönem Başkanlığını halen üstlendiği D-8 gibi uluslararası örgütlerin çatısı altında dostane ve verimli bir işbirliği çerçevesinde gelişmeye ve çeşitlendirmeye devam ettiğini ifade etti. Yaklaşık 11 yıl aradan sonra bir Nijerya Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyaretinin, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirecek yeni fırsatların belirlenmesine imkan vereceğine samimiyetle inandığını dile getiren Gül, ''Afrika'ya Açılım Politikası'' çerçevesinde Türkiye'nin 2005 yılını ''Afrika Yılı'' ilan ettiğini, Afrika Birliği'nin de 2008 Ocak zirvesinde ''Türkiye'nin Afrika'nın stratejik ortaklarından biri'' olduğunu açıkladığını anımsattı. İstanbul'da Ağustos 2008'de düzenlenen ''Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'' sayesinde, Türkiye ve Afrika arasında yeni ve güçlü bir işbirliğinin sağlam temellerinin atıldığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Nijerya'yı her zaman, büyük nüfusu, doğal zenginlikleri, hızlı kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu nedeniyle, bölgesinde barışın ve kalkınmanın sağlanmasında anahtar rolü üstlenen bir ülke olarak gördük. Nitekim, Batı Afrika Devletleri İktisadi Topluluğu'nun (ECOWAS) merkezinin Abuja'da bulunması Nijerya'nın kıtadaki müstesna konumunu açık şekilde göstermektedir. Nijerya bu güçlü pozisyonunu, 2010-2011 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilerek pekiştirmiş bulunmaktadır. Nijerya'nın, sahip olduğu büyük potansiyeli kullanarak küreselleşen dünyada hakkettiği yeri alacağına ve 2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye, bu hedefin gerçekleştirilmesinde Nijerya'ya her türlü desteği vermeye hazırdır.'' -NİJERYA'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ''- Türkiye ve Nijerya arısındaki ticaret hacminin 2005 yılından bu yana yaklaşık üç kat artarak, 2009 sonu itibarıyla 862 milyon dolara ulaştığını belirten Gül, küresel krize rağmen iki ülke arasındaki ticarette 2010 yılında düşüş yaşanmamasının ticari ve ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayandığını gösterdiğini söyledi. Nijerya'da, başta müteahhitlik, enerji ve imalat sektörleri olmak üzere 20'ye yakın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, Türk özel sektörü ile sivil toplum kuruluşları öncülüğünde kurulan Türk okullarında ve üniversitesinde 3 binin üzerinde Nijeryalı öğrencinin eğitim görmesinin de kıvanç kaynağı olduğunu dile getirdi. Nijerya ile ilişkileri her alanda daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Gül, ''Ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik potansiyel ile stratejik coğrafi konumları, enerji, savunma sanayi, tarım, turizm ve sağlık gibi birçok alanda önemli işbirliği fırsatları sunmaktadır. Ziyaretiniz vesilesiyle imzaladığımız anlaşmalar, bu konularda karşılıklı olarak uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler kurma arzumuzu perçinlemiştir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını, ''dost ve kardeş Nijerya halkının esenlik ve refahının daim olması'' temennisinde bulunarak bitirdi. -KONUK CUMHURBAŞKANI- Nijerya Cumhurbaşkanı Jonathan da Türkiye'de bulunmaktan büyük memnunluk duyduğunu belirtti. Zengin tarihi ve kültürel gelişimi ile Türkiye'nin benzersiz olduğunu ifade eden Jonathan, Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan stratejik konumu, çalışkan ve girişimci halkı ile Türkiye'nin bölgesel ve global politikada önemli bir aktör olduğunu söyledi. Büyüyen ekonomisi ve ortaya koyduğu siyaset ile Türkiye'nin dünya genelinde hayranlık ve saygı uyandırdığını dile getiren Jonathan, birbirine çok uzak ülke olmasına rağmen Nijerya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Kanem Borno ve Osmanlı İmparatorluğu zamanına, 16. yüzyıla kadar uzandığını ifade etti. Günümüzde de Türkiye'nin ödüllü şair ve çevirmeni İlyas Tunç'un, Nijeryalı yazarların edebi eserlerini büyük bir gayretle tercüme ederek bu çok özel ilişkinin devam etmesine katkı sağladığını belirten Jonathan, ''Türkiye'nin, Nijerya ile ilişkilerini artırmak ve güçlendirmek için gösterdiği gayretler takdirle karşılanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti geçmiş yıllarda Nijerya'nın stratejik ortağı olduğunu ortaya koymuştur. İki ülke arasında çok mütevazi bir şekilde başlayan ilişkiler, tarım, inşaat, eğitim, ticaret, petrol ve doğalgaz dahil olmak üzere her alanda gelişmiştir'' dedi. -''KAPILARIN AÇILACAĞINDAN EMİNİM'' Nijerya ile Türkiye arasında 1996-2002 yılları arasında 8 anlaşma imzalandığını, bu tarihten sonra da 9 anlaşmanın daha görüşülmeye başlandığını ve çeşitli aşamalara ulaştığını belirten Jonathan, Türkiye'nin eğitim sektöründe aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini, Başkent Abuja'da bir üniversite olmak üzere çeşitle okullar açtığını kaydetti. Kısa bir süre önce TİKA'nın Afrika'daki teknik yardım programı için Nijerya'yı bölgesel koordinasyon merkezi seçtiğini hatırlatan Jonathan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların Nijerya'dan yapılan ihracat ile artarak 1 milyar dolara ulaştığını ve bunu daha da artacağını söyledi. Türk iş dünyası ile daha yakın işbirliği arayışı içinde olduklarını belirten Jonathan, ''Özel ortaklık programlarımız yatırımcıları, başta enerji ve altyapının geliştirilmesi olmak üzere, ekonomimizin çeşitli sektörlerine çekmeye yöneliktir. Beraberimdeki heyette, önde gelen Nijeryalı iş adamları yer almaktadır ve bu kişiler çeşitli sektörlerde kazançlı iş ilişkileri tesis etmek için Türk muhatapları ile ortaklık kurmaya hazırdırlar'' diye konuştu. Jonathan, ziyareti sırasında beraberindeki iş adamlarından, Ankara ve İstanbul'da ilgi alanlarını araştırmalarını ve TİKA, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu gibi kilit kuruluşların liderleri ile görüşmeler yapmalarını beklediğini söyledi. Amaçlarının, iki ülkenin özel ve kamu sektörlerindeki ortak noktalarını tespit ederek geliştirmek ve böylece ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri daha da ileriye götürmek olduğunu vurgulayan Jonathan, ''Geleceğe baktığımda iki ülke arasında üst düzeyde gerçekleşen bu girişimler sayesinde ülkelerimiz ve halklarımıza karşılıklı çıkarlar sağlayacak olan daha kapsamlı ilişkiler için kapıların açılacağından eminim'' dedi.