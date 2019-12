-"İLAÇ GİDERLERİ DEĞİL SGK'LI SAYISI ARTTI" ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) her yeni uygulamada ''ilaç giderlerindeki sözde artışın ardına saklandığını'' savunarak, ''SGK vatandaşı yanıltmasın, ilaç giderleri artmadı, SGK'lı sayısı arttı'' ifadesini kullandı. Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal güvenlik reformu çalışmalarının başlamasından bu yana SGK'daki tüm kurum bürokratlarının ilaç giderlerinin artışından şikayet ettiğini, bu artışlar bahane gösterilerek her yeni uygulamanın faturasının eczacıya kesildiğini iddia etti. İlaç ve sağlık harcamalarının basit bir gider kalemi olmadığını, toplum sağlığına, ülke ekonomisine ve geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu belirten Saydan, şunları kaydetti: ''Harcama kalemi ilaç ve dolayısıyla da sağlık olunca elde edilen toplam faydanın basit maliyet hesaplarıyla görmezden gelinerek, sağlık harcamalarında artış olarak görülmesi son derece yanlış bir tutumdur. Üstelik ortada herhangi bir artış varsa dahi bu 2010 Ocak ayında SGK kapsamına dahil edilen milyonlarca vatandaşımızın eklenmesiyle meydana gelen bir artış miktarıdır. SGK, çıkarttığı her yeni uygulamada ilaç giderlerindeki sözde artışının ardına saklanmaktadır. Oysa ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, TBMM'de vekillerin verdikleri soru önergelerinin cevabında; 'İlaç giderlerinin 2008'de 10 milyar 717 milyon lira, 2009'da 13 milyar 161 milyon lira, 2010'da 13 milyar 468 milyon lira olduğunu' açıkladı. Buradan da anlaşılacağı üzere, 2010 yılının Ocak ayında SGK kapsamına alınan konsolide bütçeye tabi kurumların personelleri ve bakmakla yükümlü oldukları 7 milyon 235 bin kişinin ve TSK bünyesindeki askeri ve sivil personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin SGK kapsamına alınmasına rağmen artış oranı yok denilecek kadar azdır.'' SGK'nın vatandaşları yanlış yönlendirmemesini, tasarruf tedbirleri adı altındaki uygulamalarla vatandaşlar ve eczacıları mağdur etmemesini isteyen Saydan, '''SGK vatandaşı yanıltmasın, ilaç giderleri artmadı, SGK'lı sayısı arttı'' ifadesini kullandı. -''ECZACILAR MALİYE'DEN ALACAKLI''- Konsolide bütçeye bağlı kurumların tedavi ve ilaç ödemelerinin 15 Ocak 2010'dan itibaren SGK'na devredilmesinin ardından, devir öncesi dönemde konsolide bütçeye bağlı kurumlarla anlaşması olup, kuruma teslim ettiği 2009 ve 2010 yılının, 15 Ocak 2010 tarihine kadar olan bölümüne ait ilaç fatura bedellerini halen alamayan eczacıların bulunduğunu belirten Saydan, eczacıların, vergisini zamanında ve eksiksiz öderken, Maliye Bakanlığının 2 yıldır eczacıların fatura bedellerini görmezden gelerek ödememesinin kabul edilemez bir tutum olduğunu kaydetti. Saydan, Bakanlık bütçesi için küsurat sayılan, ancak eczanelerin bütçesi için kurtarıcı olacak bu ödemenin bir an önce yapılması için Maliye Bakanlığını göreve çağırdı.