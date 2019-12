-"III. Richard" ayakta alkışlandı İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Ünlü yönetmen Sam Mendes'in yönettiği ve ünlü aktör Kevin Spacey'in rol aldığı Shakespeare'in ünlü eseri ''III. Richard'', İstanbul'daki ilk gösteriminde sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. İKSV'nin İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından, Vodafone Red sponsorluğunda, The Bridge Project kapsamında sahnelenen oyunun İstanbul'daki ilk gösterimi dün akşam Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes'in yorumuyla sahnelenen ve ünlü oyuncu Kevin Spacey'nin de yer aldığı güçlü oyuncu kadrosunun, etkileyici performansının sunulduğu oyun, ilk gösteriminde, sanatseverlere tam anlamıyla bir tiyatro şöleni sundu. Oyuncu kadrosu, 3 saat 15 dakika süren oyunun ardından dakikalarca ayakta alkışlandı. İlk gösterimi izleyenler arasında sanat dünyasından birçok ismin yanı sıra İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Vodafone Türkiye CEO'su Serpil Timuray, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ gibi iş dünyasından isimler de yer aldı. Sahnede ''Gloucester Dükü Richard''ı canlandıran Kevin Spacey'e, ''Lady Anne'' rolünde Annabel Scholey, ''Buckingham Dükü'' rolünde Chuk Iwuji, ''Kraliçe Margaret'' rolünde ''Harry Potter'' ve ''Bridget Jones'un Günlüğü'' filmlerinde de rol alan Gemma Jones ve ''Kraliçe Margaret'' rolünde ''Roma'' adlı diziden tanınan Haydn Gwyne gibi tanınmış İngiliz ve Amerikalı oyuncular eşlik etti. Oyunda, keyboard ve perküsyonda üç müzisyen de canlı olarak müzik yaptı. William Shakespeare'in belki de en güçlü tarihi oyunlarından olan III. Richard, oyunun yönetmenliğini üstlenen Sam Mendes ve 2003 yılından beri Old Vic Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği'ni yürüten Kevin Spacey'i 12 yıl sonra tekrar bir araya getiren proje oldu. İkilinin bu projeden önceki son iş birliği, Sam Mendes'in 1999 yılında çektiği Amerikan Güzeli / American Beauty adlı film, aralarında ''En İyi Erkek Oyuncu'' ve ''En İyi Yönetmen'' ödüllerinin de bulunduğu 5 dalda Oscar kazanmıştı. -Dünya prömiyeri Londra'da yapıldı- Dünya prömiyerini 29 Haziran'da Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nda yapan ve dünya basınından büyük övgü toplayan III. Richard, özellikle baş rollerdeki Kevin Spacey'nin etkileyici performansıyla, tüm eleştirmenlerden tam not almıştı. İngiltere'nin ardından, Atina, Hong Kong ve İspanya'da sahnelenen III. Richard, İstanbul'daki gösterilerin ardından Pekin, Singapur, Sydney ve 2012 yılında New York'ta Brooklyn Müzik Akademisi'ndeki (BAM) performanslarla turneye devam edecek. III. Richard, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 6-9 Ekim tarihleri arasında her akşam saat 20.30'da İstanbullu seyircilerle buluşmaya devam edecek. İstanbul'da gösterilere ek olarak, ''Richard's Rampage'' (Richard'ın Çılgınlığı) adı altında bir dizi atölye çalışması da gerçekleştirilecek. İstanbul Tiyatro Festivali ve Kevin Spacey Vakfı işbirliğiyle düzenlenen atölye çalışmalarının ilkinde 15-18 yaşları arasındaki 40'a yakın genç, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Kevin Spacey Vakfı temsilcileri ile bir araya gelecek. İkinci çalışmada ise yaşları 18-30 arasında değişen, Kevin Spacey Vakfı tarafından belirlenen genç profesyonel oyunculardan oluşan 16 kişi, Kevin Spacey'le beraber bir atölye çalışması yapacak. Provalar için 2 Ekim'de İstanbul'a gelen 20 kişilik güçlü oyuncu kadrosuna, yaklaşık 25 kişilik büyük bir teknik ekip eşlik ediyor. III. Richard, İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra Atina & Epidaurus Festivali, Centro Niemeyer İspanya, Hong Kong Sanat Festivali, Kay&Mc Lean Productions ve Singapur Repertuar Tiyatrosu ortaklığında gerçekleştiriliyor. Büyük ölçekli, klasik tiyatro oyunları üretmek amacıyla, Old Vic Tiyatrosu, Brooklyn Müzik Akademisi (BAM) ve Neal Street'in ortak yapımı olarak hayata geçirilen The Bridge Project'in sponsorluğunu, Bank of America Merrill Lynch üstleniyor.