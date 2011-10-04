-"İhracat süper ligindeki yerimizi aldık" ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ihracat süper ligindeki yerini aldığını bildirdi. Bakan Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Ekim tarihi itibariyle ihracatın 100 milyar doları geçtiğini, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek ihracat ile orta vadeli program hedefi olan 127 milyar dolar ihracat rakamının rahatlıkla geçileceğini belirtti. Türkiye'nin 2007 yılında girdiği 100 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülkeler liginde artık yerini tescillediğini ifade eden Çağlayan, Türkiye'nin küresel kriz döneminde dahi 100 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek, 100'ler Kulübü'nün asli üyesi olduğunu, bu ligden düşmesinin söz konusu olmadığını kanıtladığını kaydetti. Bakan Çağlayan, küresel kriz döneminde uyguladığı ekonomik politikalarla, krizin etkilerini en aza indiren Türkiye'nin krizle mücadelede dünya ülkelerine örnek olduğunu belirterek, dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkileri halen sürerken Türkiye ekonomisinin büyümede, istihdamda, ihracatta gösterdiği performans ile başarısını bir kez daha kanıtladığını ifade etti. 2010 yılında 100 milyar ihracat rakamına 25 Kasım'da ulaşıldığı göz önüne alındığında, 2011 yılı ihracat performansının oldukça yüksek olduğunun ortada olduğuna dikkat çeken Çağlayan, şöyle devam etti: ''1 Ocak–3 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 100 milyar doları aşan ihracat rakamıyla 100'ler Kulübü'ndeki yerimizi sağlamlaştırdık. İhracatçılarımızla birlikte 2011 başında 100 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülkeler liginde rezervasyonumuzu yaptırmıştık, şimdiden yerimizi aldık. 2010 yılının 1 Ocak–3 Ekim döneminde ihracatımız 81 milyar 268 milyon dolar iken, 2011 yılının aynı döneminde 100 milyar doları aşmıştır. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1'in üzerinde artış anlamına gelmektedir ve 18,7 milyar dolar daha fazla ihracat demektir. Son bir yıllık ihracatımız 131.7 milyar dolara ulaşmıştır. Söz konusu dönemde tarım ürünleri ihracatımız yüzde 20,2, sanayi ürünleri ihracatımız yüzde 23,3 madencilik ürünleri ihracatımız yüzde 6,6 oranında artmıştır. 1 Ocak-3 Ekim 2011 döneminde değer bazında en fazla artış, kimyevi maddeler ve mamulleri (3,4 milyar dolar artış), demir çelik (2,555 milyar artış), otomotiv endüstrisi (2,525 milyar dolar artış), hazır giyim ve konfeksiyon (1,71 milyar dolar artış) ve makine aksamları (1,55 milyar dolar artış) sektörlerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomotiv endüstrisi ihracatı 15 milyar 269 milyon, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 12 milyar 481 milyon, kimyevi maddeler ihracatı 12 milyar 469 milyon, demir çelik ürünleri ihracatı 11 milyar 551 milyon dolara ulaşmış, bu dört sektörümüzün ihracatı 100 milyar dolar ihracatımızın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturmuştur.'' 2011 yılının 228 iş gününde ihracatın 100 milyar doları aştığını belirten Çağlayan, bu günlük ortalamanın 439 milyon dolar ihracat anlamına geldiğini söyledi. Çağlayan, yıl sonuna kadar ihracatın günlük bu ortalama ile devam etmesi durumunda, orta vadeli program hedefi olan 127 milyar dolar ihracat rakamının aşılacağını bildirdi ve şunları kaydetti: ''Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmak için kalan 70 günde günlük ortalama 458 milyon dolar ihracat gerçekleştirmemiz gerekmektedir. İnanıyorum ki, ihracatçılarımızın kalan 70 iş gününde yapacakları ihracat ile Cumhuriyet tarihinde yeni bir ihracat rekoru kıracağız ve 132 milyar doların üzerinde, 135 milyar dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleştireceğiz.''