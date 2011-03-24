-"İHRACAT SİGORTASI" İHTİYACI ARTIYOR MERSİN (A.A) - 24.03.2011 - Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan olumsuz gelişmeler, Japonya'daki deprem gibi nedenlerden dolayı ihracat sigortasının öneminin arttığı bildirildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, yaptığı açıklamada, ''İhracat Sigortası''nın ihracatçı şirketleri yurt dışında mevcut risklerden korumak için yapılan bir sigorta türü olduğunu söyledi. İhracat sigortasının iflastan tasfiyeye, savaş durumundan kontrat şartlarının ihlaline, aracı olan üçüncü ülkelerdeki politik risklerden doğal afetlere kadar birçok konuyu teminat altına aldığını ifade eden Aşut, ''Buna karşın iş dünyasında sigorta yatırma alışkanlığı istenilen seviyede değil. Özellikle, ülkemizin yakın pazarlarındaki siyasi istikrarsızlıklar göz önünde bulundurulduğunda siyasi risk sigortasının önemi daha da artmaktadır'' dedi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın, ''ihracatçılara sigorta yapma alışkanlığı kazandırmak için Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) olarak Devlet Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından destek verebilecekleri'' şeklinde yaptığı açıklamanın bu konuda önemli bir adım olduğunu belirten Aşut, şöyle devam etti: ''Küresel krizle birlikte hem olumlu hem de olumsuz gelişmeleri aynı anda yaşıyoruz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da başta olmak üzere siyasi istikrarsızlığın oluşturduğu belirsizlik ve riskler ticari ilişkilerin sürdürülebilir olmasını da engellemektedir. Sadece bu yıl değil, daha uzun bir süre hem hesaplanabilir, hem de sürpriz gelişmelere gebe gibi görünüyor. Mesela son günlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen Libya'ya olan ihracatımız 2 milyar dolar. Bu rakamın sigorta maliyeti ise sadece bir milyon dolar civarında. Pazarlıkla bu daha da aşağı çekilebilir. Japonya'da yaşanan deprem felaketi de bu riskin önemini bir kez daha gösterdi.'' -''TİCARİ ANLAMDA HİÇBİR BÖLGE SIFIR RİSKLİ DEĞİL''- Yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında Türkiye'nin öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Aşut, ''Üretimin batıdan doğuya kayması, gelişmekte olan ülkelerin ekonomide önemli bir büyüme göstermeleri, Türkiye'nin hem bu pazarlara olan yakınlığı ve bu aksta en gelişmiş ülke olması olumlu şeyler'' diye konuştu. Günümüzde Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan olumsuz gelişmelerin yarın Kafkaslar, Asya ve Türkiye'nin kuzeyindeki bölgede olmayacağının garantisini kimsenin veremeyeceğini ifade eden Aşut, şunları kaydetti: ''Son gelişmeler ticari anlamda hiçbir bölgenin sıfır riskli olmayacağını açıkça göstermektedir. Bunun için ihracat sigortasının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bölgelerde iş yapan insanımızın ayağında iki pranga var zaten. Biri teminat mektubu, diğeri ise finansman. Buna bir de siyasi riskler eklendiğinde firmalarımız iş yapamaz hale gelmektedir. İhracat sigortasında yapılacak destek uzun vadede iş dünyasını bu risklere karşı koruyacaktır.''