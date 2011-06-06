-"İHRACAT 5 AYDA YÜZDE 20 ARTTI" UŞAK (A.A) - 06.06.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, küresel krizin etkilerinin sona erdiğini, 2011 yılı ilk beş ayında bir önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 55 milyar dolar ihracat yapıldığını belirterek, ''Yıl sonunda 135 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz'' dedi. Büyükekşi, Uşak Platformu tarafından düzenlenen Uşak İli Yatırım ve İhracat Sinerji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihracat rakamları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Küresel krizin etkilerinin sona erdiğini, Türkiye'nin pek çok gelişmiş ülkeden daha hızlı olarak krizden çıktığını ifade eden Büyükekşi, Türkiye'nin büyüme hızının devam etmesi gerektiğini söyledi. 2011 yılının ilk beş ayında ihracat rakamlarının istenilen seviyelerde olduğunu belirten Büyükekşi, ''2011 yılının ilk beş ayında 55 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 20 artış olduğunu görüyoruz'' dedi. Küresel krizin başladığı dönemlerde ekonomi çevrelerinin Türkiye için karamsar bir tablo çizdiğini ancak beklenilenin aksine, Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Büyükekşi, şunları söyledi: ''Bu yılın ihracat rakamlarına 2012 yılında ulaşmayı bekliyorduk. Bu da demek oluyor ki bir yıl önden gidiyoruz. Yıl sonu itibariyle ihracatta bir rekor bekliyoruz. Tahminlerimiz 2011 yılı sonunda ülkemiz 135 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacak. Bu hepimizi umutlandıran bir rakam. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için ihracatımızda yıllık yüzde 12 artış olmalı. Tüm veriler Türkiye'nin hedefine ulaşacağını gösteriyor.'' -''YENİ PAZARLAR ÇOK ÖNEMLİ''- İhracatın artırılması için yeni pazarlar bulunmasının önemli olduğuna işaret eden TİM Başkanı Büyükekşi, bu yönde çalışmaların hız kesmeden sürmesi gerektiğini söyledi. 2023 ihracat hedefine ulaşmak için 2013, 2018 hedefleri koyduklarını, her ilin ihracat rakamlarına yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Büyükekşi, şöyle konuştu: ''Ülkemizde yeni üretim şehirleri kurulacak. İstanbul üretim şehri olmak yerine finans, tasarım ve AR-GE şehri olmalı. Nitekim böyle de oluyor. Anadolu'da yeni üretim şehirleri ile üretimi yurt geneline yayarak kalkınmayı hızlandırmalıyız. TİM olarak bu yönde çalışma yapıyor ve illere ihracat hedefleri veriyoruz. Şu ana kadar 6 ilde bu yönde toplantılar gerçekleştirdik.'' Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuvvet ise toplantıda yaptığı konuşmada, ihracatın artması için doların 1,5, 1,6 seviyesinde kalması gerektiğini söyledi. Toplantıda daha sonra Uşak'a yatırım yapan işletmelere plaket verildi.