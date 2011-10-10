-"İhaleye fesat karıştırma" operasyonunda 10 tutuklama ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Bazı kamu kurumlarının ihalelerine ''fesat karıştırdıkları'' iddia edilen bir gruba yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 10'u tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince biri Gaziantep'te, diğerleri ise Ankara'da gözaltına alınan 30 kişi, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Şüphelilerden 9'u, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Demir tarafından serbest bırakılırken, 21'i ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçlamasıyla tutuklanmaları için mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi, sorguladığı 21 şüpheliden 10'unun, ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçlamasından tutuklanmasına, 11'inin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerin, bazı kamu kurumlarının ihalelerine ''fesat karıştırdıkları'' iddia ediliyor. Şüphelilerden birinin Gaziantep Üniversitesinde, birinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görev yaptığı, diğer şüphelilerin ise şirket çalışanı ve sahibi olduğu bildirildi.