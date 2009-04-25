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Spor

"İğneyle oynuyorum"

25 Nisan 2009 18:24


NBA'de play-off mücadelesinde, Orlando Magic'in, deplasmanda Philadelphia 76s'a 96-94 yenildiği maçta milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 11 sayı, 4 asistle oynadı.

Play-off öncesi normal sezonun son maçında bileği dönerek çok ciddi bir sakatlık geçiren Türkoğlu, takımını yalnız bırakmamak için sahaya iğneyle çıktığını belirtti.

Anadolu Ajansı'na mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Türkoğlu, ''Durumum çok iyi değil. İğne olunca ağrılarımı hafifletiyor. Play-off'ta oynamaya mecburum, elimden geleni takım için yapmam gerekiyor'' dedi.

Türkoğlu'nu mücadeleye hazırlanmak için son 3 play-off maçı öncesi soyunma odasında diğer takım arkadaşlarından farklı olarak özel bir tedavi uygulandığı belirtildi.

Milli basketbolcu, serinin ilk maçında kendi evlerinde Philadelphia'ya karşı kaybettikleri mücadeleden sonra, deplasmandaki 2 mücadeleden en az birini kazanmaları gerektiğini söyledi.

Türkoğlu, 76s'ın kendilerine karşı iyi önlemler aldığını da belirtti. Mücadelenin ilk 3 periyodunu geride götüren Magic, son çeyrekte beraberliği yakalamasına rağmen, Philadelphia ekibi bitime 2 saniye kala Thaddeus Young'ın basketi ile karşılaşmadan galip ayrıldı.



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