"İftira saldırısı belge sahtekarlığına dönüştü"

Doğan'dan AKP'lilerin iftiralarına yanıt

Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, "Bir süreden beri kağıt alımlarıyla ilgili olarak, bir gazete üzerinden grubumuza karşı yürütülmekte olan iftira saldırısı, şimdi de rakam ve belge sahtekarlığına dönüştürülmüştür" görüşünü savundu.Yalçındağ, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kampanyanın nereden yönlendirildiği, hangi kamu kuruluşlarınca desteklendiği kamuoyunca gayet iyi bilinmektedir; ayrıca zamanlaması da yeteri kadar açıklayıcıdır" ifadesini kullandı.Daha önce hem kamuoyuna hem de mahkemeye sundukları karşılaştırmalı rakamlarla "Doğan Grubu'nun, Türkiye'de gazete kağıdını en ucuza alan yayın grubu olduğunu" ispatladıklarını öne süren Yalçındağ, bunu bütün rakamlarıyla ortaya koydukları halde, söz konusu gazetenin "iftira üretimine" devam ettiğini ileri sürdü.Yalçındağ, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:"Bu yayın organını muhatap almanın doğru olmadığını bilmekle birlikte, şu gerçekleri kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyoruz:Kağıt ithalatıyla ilgili iftira yıllar önce Uzan grubuna bağlı yayın organları tarafından ortaya atılmıştı. Doğan Grubu, mahkemeye giderek bu davayı kazanmıştır.Ankara 7'nci Asliye Hukuk mahkemesi, 28 Mayıs 2002 tarihinde verdiği kararda Uzan Grubu'nu tazminat cezasına mahkum etmiştir. Böylelikle, bu iddiaların yalan olduğu daha o tarihte yargı kararıyla tescil edilmiştir.Söz konusu mahkeme kararına rağmen, daha sonraki yıllarda siyasi baskılar neticesinde bazı resmi kuruluşlar da aynı dosyanın üzerine gitmiştir. Ancak ellerindeki bütün siyasi güce ve devlet imkanlarına rağmen, yıllardır sürmekte olan incelemelerde hiçbir suç unsuru tespit edilememiştir.İftiracılar, son günlerde hükümetin tavrından da cesaret alarak cüretlerini daha da artırmışlardır. Son olarak, kaynağı belli olmayan bazı tablolar verilerek, grubumuzun kağıdı yüksek fiyatla aldığı iddiası bir kez daha ortaya atılmıştır. Bu konuda uzman olmayan bir okuru kolayca yanıltabilecek olan bu iftiraya şöyle cevap verebiliriz:Öncelikle vurgulamamız gerekir ki, söz konusu gazetede yayımlanan tabloların hangi resmi kuruluşun, hangi belgesinden alındığına ilişkin hiçbir işaret yoktur. Bilgisayarda kolaylıkla böyle bir belge düzenlenebilir.Kağıt fiyatları söz konusu olduğunda akıldan çıkarılmaması gereken nokta şudur: Tek bir kağıt türü yoktur. Dünya kağıt piyasalarında kağıt fiyatları, alındığı tarihe, selüloz yoğunluğu, beyazlık derecesi, gramajına ve kağıdın tipine göre çok büyük farklılıklar gösterir. Rusya'dan alınan kağıtla, Finlandiya'dan alınan kağıdın fiyatı farklıdır. Peşin ve vadeli ödemelere göre fiyat farklılığı oluşabilir. ""Alınan kağıdın fiyatları üzerinde sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için, alındığı ülkenin, fabrikanın, tarihin, gramajın ve beyazlık derecesinin aynı olması gerekir. Oysa iftirayı gazetecilik diye yutturmaya kalkan yayın organı, nereden temin edildiği belli olmayan fiyat listesiyle, farklı kağıt türlerini aynı kategori gibi karşılaştırmaktadır. Yaptıkları alenen belge sahtekarlığıdır.Bu kıyaslamadaki çarpıklıkları göstermek amacıyla şu gerçeklere dikkat çekmek istiyoruz:İftiraları atan bu gazetedeki tabloda 18 Temmuz 2001 tarihinde 645 dolardan kağıt ithal edildiği yazılmıştır. Bu tarihte grubumuzun kağıt ithalatı olmamıştır. Listede not edilen, 5 Eylül 2001, 26 Eylül 2001 15 Ekim 2001, 15 Kasım 2001 ve 27 Aralık 2001 tarihlerinde de kağıt ithalatı olmamıştır.14 Ağustos 2001 tarihinde tonu 690 dolardan bir alım yapıldığı, başka kuruluşların ise 539, 545 ve 530 dolar gibi fiyatlarla kağıt aldıkları ileri sürülmektedir. Bu tarihte grubumuzun yaptığı ithalat, beyazlatılmış gazete kağıdıdır. Kıyaslanan ve daha ucuz gösterilen kağıt ise standart kağıttır ve bu türle hiçbir ilgisi yoktur.25 Mayıs 2002 tarihindeki 598 dolarlık ve 26 Haziran 2002 tarihindeki 515 dolarlık ithalat pembe kağıt olup, diğer kuruluşların 400-440 dolar aralığında ithal ettikleri standart gazete kağıdıyla kıyaslanamaz.Keza, 16 Ağustos 2002 tarihindeki (427 dolar) kağıt A kalite Kanada gazete kağıdı olup, Rus menşeli düşük kalite kağıtla kıyaslanamaz."Listeden bu tür örnekleri artırmanın mümkün olduğunu kaydeden Yalçındağ, açıklamasını şöyle tamamladı:"Görüleceği gibi, ya olmayan bir ithalattan söz edilmekte ya da her bir örnekte elmalarla armutlar, sapla saman birbirine karıştırılmaktadır. Gerçeklerin bu şekilde çarpıtılması Türk kamuoyuna yapılan büyük bir saygısızlıktır.Söz konusu gazete, dünkü nüshasında da bu yalanlardan yola çıkarak grubumuzun küçük yatırımcılarını zarara soktuğu ve aynı zamanda vergi kaçırdığı iftirasını da atmıştır.Grubumuz bu haksız yalan ve iftira kampanyasına karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."