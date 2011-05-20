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Yaşam

"İDO İHALESİ İPTAL" HABERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 23:34

-"İDO İHALESİ İPTAL" HABERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı basın organlarında yer alan ''İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) özelleştirilmesi ihalesinin iptal edildiği''ne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İDO'nun özelleştirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bazı basın ve yayın organlarında İDO'nun özelleştirilmesi ihalesiyle ilgili olarak 'İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İDO özelleştirme ihalesini iptal etti' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Şehir Hatları A.Ş'ye yapılan ihaleyle ilgilidir. Ayrıca bu ihaleye konu yerlerin ihalesi yenilenmiş olduğundan söz konusu dava konusuz kalmıştır. İDO'nun özelleştirme ihalesiyle ilgili Rekabet Kurulundan gerekli izinler alınmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylanmıştır.''

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