"İdeal kadroyla oynayamayacağız"

Tempo24-



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Steaua Bükreş'le bugün yapacakları ilk maçta, sakatlıklar nedeniyle ideal bir kadroyla sahada olamayacaklarını söyledi.



Ali Sami Yen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Skibbe, Steaua Bükreş'le sezonun ilk resmi maçını yapacaklarını ifade ederken, ''Son derece iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Linderoth, Kewell ve Ümit gibi sakatlarımız var. İdeal kadromuzla oynayamayacağız ama iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sahada yer alacak oyuncularımızın ellerinden geleni yapıp takıma faydalı olacaklarına eminim'' dedi.



Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntının sorulması üzerine, hazırlık maçlarında böyle bir sıkıntıları olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, oyuncularının son antrenmanlarda gol atmaya ne kadar istekli olduklarını gösterdiklerini kaydederek, ''Hakan Şükür'ün yerine bir golcü aradığımızdan daha önce de bahsetmiştim. Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil. Şimdi önemli olan sahaya çıkacak takımım'' diye konuştu.



"Kadromuz tur için yterli"



Skibbe, ellerindeki kadronun Steaua Bükreş karşısında turu geçmek için yeterli olacağına inandığını belirtti. ''Sahaya süreceğimiz takım, bu turu geçmek için yeterli'' diyen Skibbe, ''Ben bu eleme turunu geçmek için yeterli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Sonrasında ise Avrupa'da daha çok maç yapıp takımın tecrübesini geliştirmek mecburiyetindeyiz. Burada Steaua Bükreş'e yenilmeyerek, Bükreş'te turu geçebiliriz. O noktadan itibaren de tüm rakiplerimiz Galatasaray'la eşleşmiş olmaktan mutsuz olacaklar. Çünkü takım olarak o günlere kadar kendimizi çok geliştireceğiz'' dedi.



Skibbe, rakiplerinin de gücüne değinerek, ''Geçen hafta maçlarını izledik. Savunmaları fena değil. Uzun boylu ve güçlü oyunculardan kurulu. İşlerini iyi yapıyorlar. Hücum hattında da iyiler. Kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.



Tüm takım oyuncularının mücadeleyi iple çektiğini ve ne kadar önemli olduğunu bildiğini dile getiren Alman çalıştırıcı, olası bir elenme durumunda kendisine ve yönetime büyük eleştiri olacağı şeklindeki bir değerlendirme için de, ''Emin olun bu Almanya'da da aynı. Ben korkmuyorum'' yanıtını verdi.



Alman teknik adam, Steaua Bükreş karşısında Galatasaray'ın kalesini Aykut'un koruyacağını açıkladı. Yöneltilen bir soru üzerine, kaleye kimin geçeceği konusunda kararını verdiğini aktaran Skibbe, "Kalede Aykut oynayacak. Gerçekten çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Kendisine olan güvenim yüzde 100. De Sanctis kampa geç katıldı ve antrenman eksiği var. Orkun sakat. Dolayısıyla çok iyi hazırlık dönemi geçiren Aykut kaleyi güvenle koruyacak'' şeklinde konuştu.



Skibbe ayrıca, Lincoln'ün de sahada olacağını belirtirken, Steaua Bükreş maçının taktiğini gizleyeceğini aktararak, ''Basın mensupları olarak sizlerin antrenmanlarımıza girememiş olmanız ve uygulayacağımız taktiği bilmemeniz bizim hayrımıza. Bu taktiği sahaya çıkana kadar gizli tutmak niyetindeyim. İyi çalıştık ve hazırız. Başarıyı hedefliyoruz'' dedi.