-"İÇ YAZIŞMALARIMIZ BAŞKA TÜRLÜ YANSIDI" İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, kulüpte yapılan aramalarla ilgili olarak, ''Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı. Gerekli evrakları güvenlik güçlerine verdik. Bunun şu anda futbolu ilgilendiren konuyla bir alakası yok'' dedi. Dürüst, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak görüşü sorulan Dürüst, herkesin yaşananları merak ettiğini belirterek, ''Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı. Dolayısıyla onun da ne olduğunu anlattık. Gerekli evrakları güvenlik güçlerine verdik. Bunun şu anda futbolu ilgilendiren konuyla bir alakası yok. Onunla ilgili bütün doneleri verdik. Bununla ilgili olarak arkadaşlar gerekli ifadeleri verdiler. Şu anda da ifade vermeye gittiler'' şeklinde konuştu. ''Bahsedilen evrak bulundu mu, verildi mi?'' şeklindeki soru üzerine de Dürüst, ''Evrak verildi. Bahsedilen evrak orada. Galatasaray Kulübü'nün her şeyi açıktır zaten. Kendi iç yazışmamızdan dolayı yanlış anlaşılma oldu. Bunun ne olduğunu açıkladık'' dedi. Denizlispor'a teşvik primi verildiği iddiasına ilişkin soru yöneltilen Dürüst, ''Bu iddialarla ilgili bir olay değil. Biz olayların dışındayız'' diye konuştu. Ali Dürüst, Galatasaray'ın bir ayrıcalığı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Emniyet güçleri, hukuk bize emrettiği vakit gidip ifade veririz. Başkanlarımız ile kulüp yöneticilerimiz de bunu yapar. Galatasaray'ın bir ayrıcalığı yok. Ama bu olayların içinde değildir. İnşallah liglere hep beraber en kısa zamanda döneceğiz.'' Dürüst, kulübün sportif koordinatörü Bülent Tulun'un gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.