T24 LogoT24 Logo
Gündem

"İÇ YAZIŞMALARIMIZ BAŞKA TÜRLÜ YANSIDI" İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2011 22:43

-"İÇ YAZIŞMALARIMIZ BAŞKA TÜRLÜ YANSIDI" İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, kulüpte yapılan aramalarla ilgili olarak, ''Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı. Gerekli evrakları güvenlik güçlerine verdik. Bunun şu anda futbolu ilgilendiren konuyla bir alakası yok'' dedi.  Dürüst, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak görüşü sorulan Dürüst, herkesin yaşananları merak ettiğini belirterek, ''Kendi iç yazışmalarımızdan, bizim kulübümüzde olan bir olay basına başka türlü yansıdı. Dolayısıyla onun da ne olduğunu anlattık. Gerekli evrakları güvenlik güçlerine verdik. Bunun şu anda futbolu ilgilendiren konuyla bir alakası yok. Onunla ilgili bütün doneleri verdik. Bununla ilgili olarak arkadaşlar gerekli ifadeleri verdiler. Şu anda da ifade vermeye gittiler'' şeklinde konuştu. ''Bahsedilen evrak bulundu mu, verildi mi?'' şeklindeki soru üzerine de Dürüst, ''Evrak verildi. Bahsedilen evrak orada. Galatasaray Kulübü'nün her şeyi açıktır zaten. Kendi iç yazışmamızdan dolayı yanlış anlaşılma oldu. Bunun ne olduğunu açıkladık'' dedi. Denizlispor'a teşvik primi verildiği iddiasına ilişkin soru yöneltilen Dürüst, ''Bu iddialarla ilgili bir olay değil. Biz olayların dışındayız'' diye konuştu. Ali Dürüst, Galatasaray'ın bir ayrıcalığı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:  ''Emniyet güçleri, hukuk bize emrettiği vakit gidip ifade veririz. Başkanlarımız ile kulüp yöneticilerimiz de bunu yapar. Galatasaray'ın bir ayrıcalığı yok. Ama bu olayların içinde değildir. İnşallah liglere hep beraber en kısa zamanda döneceğiz.'' Dürüst, kulübün sportif koordinatörü Bülent Tulun'un gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24