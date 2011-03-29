-"İÇ HUZUR YOKSA KALKINMADAN BAHSEDİLEMEZ" ERBİL (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İç huzur yoksa, güvenlik yoksa, adalet mekanizması işlemiyorsa, orada ne ekonomik, ne sosyal kalkınmadan bahsedilemez'' dedi. Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın, demokrasiyle, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesiyle, kardeşlikle paralel gitmesini son derece önemsediklerini söyledi. ''İç huzur yoksa, güvenlik yoksa, adalet mekanizması işlemiyorsa, orada ne ekonomik, ne sosyal kalkınmadan bahsedilemez'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Son 8 yılda, Türkiye içinde kardeşliği yücelterek, ekonomiyi büyüttük. Türkiye içinde, dayanışmamızı güçlendirerek, dış politikamızı daha güçlü hale getirdik. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde tarihimizin en büyük yatırım seferberliğini başlattık. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle ileri demokrasi, daha geniş hak ve özgürlükler noktasında tarihi adımlar attık. Şu anda, Kürt kökenli vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bu bölgelerde, yılların ihmalini ortadan kaldırıyor, inkar politikalarına son veriyor, devlet millet kaynaşmasını daha güçlü hale getiriyoruz. Unutmayınız değerli kardeşlerim. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Irak demektir, güçlü bir Irak da güçlü bir Türkiye demektir. Bu bölgedeki yatırımlarımız, aslında nasıl bir gönül birliği içinde olduğumuzu gösteriyor. İnşallah daha fazlasını yapacağız, daha güzel günler göreceğiz. Ben bu havalimanının bu güzel terminal binasıyla birlikte yapılan yolların, güçlü altyapılarıyla birlikte, şunu özellikle vurguluyorum, -ki 8 yıllık Başbakanlığımda hep bunu işledim- o da şudur, yol medeniyettir, karayoluyla, deniz yoluyla, hava yoluyla. Su medeniyettir, susuz bir yaşamın hiçbir anlamı yoktur. İşte şimdi Irak, özellikle de şu anda, şu atılan adımlarla bunun bana göre temel taşlarını oluşturuyor. Yapılan Erbil Havalimanı'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Değerli Dostum Sayın Başkan Barzani'ye, bu muhteşem projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başbakanlara ve mimarından, mühendisine, işçisine kadar herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.'' Konuşmalardan önce Başbakan Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başbakanı Berham Salih, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte kurdelayı keserek havaalanının açılışını yaptılar. Kurdela kesiminden sonra salona girmek isteyen basın mensupları ile Irak Bölgesel Yönetimin korumaları arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Basın mensupları, korumaların davranışını protesto ederek, salona girmediler. -BARZANİ: KÜRDİSTAN HALKI İÇİN ÖNEMLİ Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani, ''Biz bütün Ortadoğu ve dünya olarak attığınız bu adımları çok önemli buluyoruz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Erbil Uluslararası Havaliamanı'nın resmi açılış töreninde konuşan Barzani, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ''Bu büyük projelerin anahtarıdır'' diyen Barzani, şunları kaydetti: ''Sayın Erdoğan'ın bugün Irak'a gelişi tarihi günlerden biridir. Bu sizin cesaretli kararlarınızdan biridir. Bu gelişiniz Kürdistan ve Türkiye arasında köprü olacak. Siz çok önemli kararlar verdiniz. Biz bütün Ortadoğu ve dünya olarak attığınız bu adımları çok önemli buluyoruz. Sorunların çözümü için önemli adımlar atıyorsunuz. Umarım yeni adımlar için bu bir başlangıç olacak. Özellikle Kürdistan halkı için önemlidir ve iyi olacağına inanıyorum.''