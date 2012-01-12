-"İbrahim Şahin'in cezai sorumluluğu tam değil" İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'e ilişkin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunca hazırlanan raporda, Şahin'in sanığı bulunduğu suça karşı ''cezai sorumluluğunun tam olmadığı'' belirtildi. Davanın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce ile birlikte 42 uzmanın imzasını taşıyan 27 Ekim 2011 tarihli raporda, Şahin adına düzenlenen tıbbi belgeler ile adli dosyasında belirtilen suçun nevi, motivasyonu ve işleniş tarzı, sanığın suç işleme ve suça karşı kendini savunma mantığı, suç öncesi, esnası ve sonrasındaki tutum ve davranışları gibi adli tıbbi yorumlamayı ilgilendiren konuların 27 Ekim 2011 tarihinde Adli Tıp Genel Kurulunca değerlendirildiği kaydedildi. Sanığın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini azaltacak mahiyet ve derecede olan ''organik kişilik bozukluğu'' denilen akli arıza saptandığı ifade edilen raporda, şu ifadelere yer verildi: ''Adli tahkikat dosyasının tetkikinde mezkur suçları işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak boyuttaki adli arızanın etkisi altında olduğu anlaşıldığı, bu duruma göre İbrahim Şahin'in 7 Ocak 2009 tarihinde sanığı bulunduğu suçuna karşı cezai sorumluluğu tam olmadığı kararı oy birliğiyle mütalaa olunur.''