T24 LogoT24 Logo
Gündem

"İbrahim Şahin'in cezai sorumluluğu tam değil" İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 18:50

-"İbrahim Şahin'in cezai sorumluluğu tam değil" İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'e ilişkin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunca hazırlanan raporda, Şahin'in sanığı bulunduğu suça karşı ''cezai sorumluluğunun tam olmadığı'' belirtildi. Davanın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce ile birlikte 42 uzmanın imzasını taşıyan 27 Ekim 2011 tarihli raporda, Şahin adına düzenlenen tıbbi belgeler ile adli dosyasında belirtilen suçun nevi, motivasyonu ve işleniş tarzı, sanığın suç işleme ve suça karşı kendini savunma mantığı, suç öncesi, esnası ve sonrasındaki tutum ve davranışları gibi adli tıbbi yorumlamayı ilgilendiren konuların 27 Ekim 2011 tarihinde Adli Tıp Genel Kurulunca değerlendirildiği kaydedildi. Sanığın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini azaltacak mahiyet ve derecede olan ''organik kişilik bozukluğu'' denilen akli arıza saptandığı ifade edilen raporda, şu ifadelere yer verildi: ''Adli tahkikat dosyasının tetkikinde mezkur suçları işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak boyuttaki adli arızanın etkisi altında olduğu anlaşıldığı, bu duruma göre İbrahim Şahin'in 7 Ocak 2009 tarihinde sanığı bulunduğu suçuna karşı cezai sorumluluğu tam olmadığı kararı oy birliğiyle mütalaa olunur.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24