-"HÜKÜMETTEN İŞÇİLERİN SAĞ SALİM GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ" ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, parti olarak Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ''Bizim Libya'daki 25 bin çalışanımızın can güvenliğinin sağlanması, gerekiyorsa onların Türkiye'ye sağ salim getirilmesi en önemli önceliğimiz. Hükümetten de bunu bekliyoruz'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'in rahatsızlığı nedeniyle toplantı sonrasında açıklama, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından yapıldı. Öztrak, konuşmasına, Libya'da hayatını kaybeden Yunus Emre Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek başladı. Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ilişkilerin yoğunluğuna dikkati çeken Öztrak, Libya'daki gelişmelerin MYK toplantısında ayrıntılı olarak değerlendirildiğini aktardı. ''Bizim Libya'daki 25 bin çalışanımızın can güvenliğinin sağlanması, gerekiyorsa onların Türkiye'ye sağ salim getirilmesi en önemli önceliğimiz. Hükümetten de bunu bekliyoruz'' diyen Öztrak, bu ülkedeki Türk firmaların zarar görmemelerine yönelik önlemleri de önemsediklerini söyledi. Toplantıda örgütlerin seçim hazırlıklarını değerlendirdiklerini ve gerekli düzenleme ve yetkilendirmeleri yaptıklarını belirten Öztrak, CHP'nin seçim stratejisi ve seçim beyannamesinin hazırlıkları ile ilgili araştırmaların da MYK'ya sunulduğunu bildirdi. Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Afyonkarahisar, İzmir ve Eskişehir'e, 28 Şubatta İngiltere'ye, 5 Martta da Almanya'ya yapacağı ziyaretler hakkında bilgi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hükümetin Libya'daki gelişmelerin ardından ne gibi önlemler almasını bekledikleri sorusunu yanıtlayan Öztrak, bu bölgedeki gelişmelerin Türk ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabileceğini vurgulayarak, hükümetin bunu hafife almaması gerektiğini ifade etti. Öztrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli'nin, CHP'nin ''Aile Sigortası Projesi''ne yönelik, ''bunlar zihni sinir projeleridir'' dediği ve krize göndermek yaparak, ''Kemal Krizdaroğlu'' ifadesini kullandığı belirtilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine de ''Sayın Gedikli'nin açıklamaları gerçekten çok yakışıksız bir üslup içinde yapılmış. AKP sözcüleri bizim açıklamakta olduğumuz projeler nedeniyle çok rahatsızlar. Kendi projelerini açıklamak yerine, sürekli CHP'nin açıkladığı projelerle ilgili olarak yorumlarda bulunuyorlar'' dedi. İktidar partisinden beklenenin, Türkiye'nin ufkunu açacak projeler ortaya koyması olduğunu, ancak AK Parti'nin bu beklentiyi karşılamadığını ifade eden Öztrak, ''İki şeyi kullanıyorlar. Bunlardan biri, 2001 krizinin hayaleti, ikincisi ise bizim rakamlarımızla ilgili olarak parazit yaratmaya çalışıyorlar'' diye konuştu. 2001 yılında kriz çıktıktan sonra çok ciddi temeller atıldığını belirten Öztrak, sözlerini, ''Bugün 'biz olmazsak faizler şöyle olur, büyüme böyle olur' gibi birtakım korkutmacaları aslında temelsizdir. Çünkü yapı değişmiştir. Ama bundan sonra faizler patlamaz, döviz olağanüstü yüksek noktalara gitmese bile çok ciddi daralmalar olabilir ekonomide, çok ciddi işsizlikler olabilir'' şeklinde sürdürdü. Öztrak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ekonomik krizin Türkiye'yi teğet geçtiği söyleminin doğru olmadığını savundu. Aile Sigortası uygulamasıyla ilgili Gedikli'nin, ''Dünyanın hiçbir yerinde nakdi destek yapılmaz, ayni destek yapılır'' dediğini ileri süren Öztrak, şöyle konuştu: ''Sayın Gedikli bu desteklerin dünyada nasıl yapıldığını, araştırsın, baksın ve görsün. Çünkü bazı konularda kendisi gerçekten bilgi sahibi olmadan fikir sahibi. Aslında AKP'nin Aile Sigortası Projesinden bu kadar rahatsız olmasının arkasında, AKP'nin yoksulları taşlı topraklı kömürü dağıtarak, makarna dağıtarak, yağ dağıtarak kendi arka bahçesi haline getirme çabası var. Biz bunu yapmayacağız. Biz bu hakkı vatandaşımıza vereceğiz, yağın da, kömürün de en iyisini alacak parayı ailenin reisi, bütçenin başı olarak gördüğümüz kadınların eline vereceğiz.'' Öztrak, bir başka soruyu yanıtlarken, yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısında örgütlerle ilgili konular ile affını isteyen eski üyelerin durumunun ele alınacağını söyledi.