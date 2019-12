-"HUKUKSUZ ADIMLARA 'DUR' DENİLDİ" ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere mahkemenin görevlendirdiği üç üye arasında yer alan Mustafa Kamalak, ''Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı, olağanüstü kongrenin yapılması yönündeki çağrı ve talepleri savsaklayan Genel Merkez Yönetimi'nin hukuksuz adımlarına 'dur' demiştir'' dedi. Saadet Partisi Kurucular Kurulu üyesi Kamalak, yazılı açıklamasında, ''11 Temmuz 2010 tarihinde yersiz, zamansız ve gereksiz bir şekilde yapılan Saadet Partisi Olağanüstü Kongresinin, camia içinde birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve heyecanlı çalışma bakımından zararlı bir kongre'' olduğunu belirtti. Bu durumu ortadan kaldırmak için camia ve teşkilatlar olarak Genel Merkez yönetimine yeni bir olağanüstü kongre yapılması için defalarca çağrıda bulunulduğunu ifade eden Kamalak, şunları kaydetti: ''Ancak Genel Merkez yönetiminin bu çağrıları dikkate almaması üzerine 650 büyük kongre delegemiz noter tasdikli imzalarıyla bu yanlışın düzeltilmesi noktasındaki camianın kararlılığını ortaya koymuş ve olağanüstü büyük kongrenin yapılmasını resmen talep etmiştir. Genel Merkez Yönetimi, bu haklı ve zorunlu talebi haksız bir şekilde Genel İdare Kurulu kararıyla reddetmiştir. Bir an evvel olağanüstü kongreyi yapma taleplerinin her defasında Genel Merkezce savsaklanması, camiamızda Genel Merkeze karşı olan güven ve itimadı da zedelemiştir. Genel Merkez Yönetimi'nin camiamızı belirsizlik ortamında sıkıntıya düşüren ve bu iyi niyetle atılmış bütün adımların karşılıksız bırakılması sonucunda, her türlü hukuki ve yasal şartları oluşan olağanüstü büyük kongre için Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmak zorunda kalınmıştır. Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi kararını bugün açıklamış ve olağanüstü kongrenin yapılması yönündeki çağrı ve talepleri savsaklayan Genel Merkez Yönetimi'nin hukuksuz adımlarına dur demiştir.'' -KAYYUM AÇIKLAMALARI- Mahkeme kararı ile Kurucular Kurulu üyesi olarak kendisi ve İzmir İl Başkanı Şerafettin Kılıç ile kongre delegesi Hasan Bitmez'in Kongre Çağrı Heyeti olarak tayin edildiğini anımsatan Kamalak, bazı basın yayın organlarında partinin kayyuma devredildiğine dair kasıtlı haberlerin yayınlanmasının ise dikkat çekici olduğunu kaydetti. Genel Merkez Yönetimi adına yapılan bazı açıklamalarda da özellikle ''kayyum'' ifadelerinin kullanılmasının bugüne kadar camiaya karşı yapılan yanlışlıkların üstünü örtme gayretinden başka bir şey olmadığını savunan Kamalak, mahkemenin tayin ettiği 3 kişilik Kongre Çağrı Heyeti'nin iki üyesinin parti kurucusu, bir üyesinin ise büyük kongre delegesi olduğunu bildirdi. Mahkemenin kongrenin bir an evvel gerçekleştirilmesi yönünde aldığı kararın, Milli Görüş camiasında büyük bir heyecan ve sevinç oluşturduğunu savunan Kamalak, şunları söyledi: ''Milli Görüş'ü temel esaslarından ve temel uygulama esaslarını muhafaza edecek olan ve büyük hedefleri gerçekleştirecek olan kurullar bu yeni kongre ile iş başına getirilecek ve bu çelikleşme hamlesini müteakip büyük şahlanış başlatılacaktır. Milli Görüş'ün temel ilkelerine sadık kaldıkları için başta Saadet Partimizin büyük kongre delegeleri olmak üzere camiamızın bütün fertlerini gösterdikleri şuurdan dolayı tebrik ediyorum. En kısa zamanda yapılacak olan olağanüstü büyük kongre ile partimizin çelik gibi bir yapıya kavuşarak bütün Milli Görüşçü kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kucaklaşarak 'Yaşanabilir Bir Türkiye', 'Yeniden Büyük Türkiye' ve 'Yeni Bir Dünya' hedeflerini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Camiamız müsterih olsun, huzur içerisinde yekvücut olarak heyecanla çalışma dönemine çok kısa zamanda kavuşacağız.''