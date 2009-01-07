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Politika

"Hukuki değil siyasi bir dava"

Deniz Baykal, Ergenekon'un 10'uncu dalgası için şunları söyledi: Hukuki değil, siyasi bir davadır. İntikam operasyonudur.

07 Ocak 2009 02:00

Ergenekon'un 10'uncu dalgasını, "Bu bir intikam operasyonudur" cümlesini kullanan Deniz Baykal, "Hukuki bir davadır" diyen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in aksine  "Ergenekon siyasi bir davadır" dedi.

İşte Baykal'ın sözleri...

Türkiye tarihi bir dönemeçten geçiyor. Bir takım gözaltı uygulamalarına tanık oldu. Türkiye tarihi bir virajı dönüyor. Sistematik bir şekilde Türkiye'yi tarihi doğrultusundan, çizgisiden çıkarmaya yönelik bu uygulama aşama aşama taşınıyor.

Karşı karşıya bulunduğumuz, hukuki bir dava ile değil, siyasi bir davadır. Bu tespiti bu sürecin ilk başladığı günlerde ifade etmiştim.

Ancak rejim değişikliği yaşanan ülkelerde böyle tablolarla karşılaşırız. Humeyni öncesi, sonra veya Hitler öncesi ve sonrası gibi...

Bu bir intikam operasyonudur. Hukuki bir süreç değildir. Hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir uygulama olmaz. Geçmişte yaşananlara karşı bir kadronun intikam operasyonudur.

Gözaltına alınanlar hastalanacak, ölecek ama neyle suçlandıklarını bilmeyecekler.

Parsel parsel adalet olmaz, adalet bir bütündür. Dalga dalga, aşama aşama tutuklamalarla bir dava yürütülmez, hukuk yerine getirilmez, siyasi bir hesaplaşma yürütülür.

Bu hesap gözaltına alınanlardan sorulmuyor, onlar bahanedir. O kişilerin temsil ettiği düşüncelerledir.

Hesaplaşla Cumhuriyetle ve onun temel ilkeleriyledir.

Cumhuriyete sahip çıkanlardan, savunanlardan hesap sorulmak istenmekte, onlara gözdağı verilmektedir.

Bu hesaplaşma çok ince bir siyasi çizgide götürülüyor. Bu hesaplaşmada bazı saygın kişiler suç unsurlarının içine sokularak bir kirletme amacı güdülüyor.

Gözaltına alınanların ilk aşamasında doğruluğu bilinmeyen bilgiler yandaş gazetelere manşet yapılırken, amacın siyasi olduğu her türlü tartışmanın ötesinde kendisini gösteriyor.

Bu davanın içinde yer alan, cumhuriyete sahip çıkan saygın isimler, çeşitli mafya ilişkilerine girmiş kişileri aynı yere koyuluyor.

Bu dava neden özel bir mahkemede, Silivri'de götürülüyor. Türkiye'de mafya ne İtalya'da ne de Sicilya'da olduğu gibi özel önlemler alınmasını gerektirmiyor. Bu ilgi, bu anlayış, olağanüstü koşullar altında, toplumun izlemesine izin vermeden götürlemesi, mafya ilişkisi içindeki insanların varlığından mı yoksa, önemli görevlerde bulunmuş, Cumhuriyete hizmet etmiş saygın kişilerin bu dava içinde olmasından mıdır.

Bu siyasal bir davadır. Bu davanın arkasında iktidar vardır. Bunu ta başından beri söylemiştim. Cumhurbaşkanı bunu çok önceden ilan etmiştir. Başkabakn hatta "savcı arıyoruz bulamıyoruz" diye ilan etmiştir. O nedenle hiç kuşku yok bu davanın arkasında iktidar vardır.

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