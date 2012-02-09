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Dünya

"House" dizisi sona eriyor LOS ANGELES (A.A)

09 Şubat 2012 13:05

-"House" dizisi sona eriyor LOS ANGELES (A.A) - 09.02.2012 - Dünyaca ünlü "House" dizisi, 8 yılın ardından bu sezon sona eriyor.  ABD'de Fox televizyonunda yayınlanan, Emmy adayı İngiliz yıldız Hugh Laurie dahil olmak üzere dizinin yapımcıları, bunun, "acı verici" bir karar olduğunu, ancak "House"u sonladırmanın zamanının geldiğini söylediler. Yapımcılar, yaptıkları açıklamada, Laurie'nin canlandırdığı, dahi ama sorunlu doktor Gregory House ve ekibinin, çözülmesi zor vakaları aydınlatmaları üzerine kurulu dizide, "esrarengiz bir kişilik" olan House'un, havada hala biraz gizem varken kaybolmasının en iyisi olduğunu düşündükleri belirtildi.

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