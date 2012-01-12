-"Hızlı tren rotayı GAP'a çevirdi" ŞANLIURFA (A.A) - 12.01.2012 - ''Diyarbakır – Şanlıurfa Yüksek Hızlı Tren Projesi'' konusunda gerekli çalışmaların başladığı bildirildi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasından (ŞUTSO) yapılan yazılı açıklamada, Oda tarafından ilgili kurumlara yapılan ''hızlı tren talebi''ne cevap geldiği duyuruldu. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Mehmet Turşak, imzasıyla ŞUTSO'ya gönderildiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi: ''Şanlıurfa iline yönelik hızlı tren talebinizi bildirdiğiniz yazınız kuruluşumuzca incelenmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'ya yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 'Diyarbakır – Şanlıurfa Yüksek Hızlı Tren Projesi' konusunda gerekli çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. Söz konusu proje kapsamında Şanlıurfa, Diyarbakır üzerinden Malatya, Sivas ve Ankara'ya, Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla bağlanmış olacaktır. Kuruluşumuzca yürütülen ve Şanlıurfa'yı ana demiryolu ağına bağlayacak 'Mürşitpınar - Suruç - Şanlıurfa Yeni Demiryolu Projesi de 2011 Yatırım Programına alınmış olup, uygulama projesi çalışmaları devam etmektedir. İşletme hızı 160 km/saat olarak dizayn edilmekte olan proje tamamlandığında, Şanlıurfa'nın Gaziantep üzerinden Adana'ya erişimi de hızlandırılacaktır.'' Söz konusu iki projenin de Şanlıurfa GAP Havaalanına entegre edileceği ifade edilen yazıda, ''Ayrıca yakın bir gelecekte inşasına başlanacak olan Gaziantep - Halep Yüksek Hızlı Tren Projesi de tamamlandığında Şanlıurfa'nın Halep'le bağlantısı da daha hızlı ve konforlu olarak sağlanmış olacaktır'' denildi.