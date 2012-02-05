-"Hiçbirimiz 'He-Man' değiliz" HATAY (A.A) - 05.02.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Hiçbirimiz 'He-Man' değiliz, hiçbirimiz kendi başımıza kahraman değiliz ama bu hareketin tılsımı, bereketi bu samimi gayretlere, çalışmalara dayalı yürümesidir'' dedi. Adalet Bakanı Ergin, Hatay'daki Yusuf Binkaya Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yapılan AK Parti Hatay Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, kongrede aday olmadığını açıklayan Kudret Özbakış'a ve ekibine partiye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Özbakış döneminde AK Parti'nin merkez ilçe ve bağlı beldelerde önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Ergin, dünya siyasetini izleyenlerin AK Parti üzerine tezler ve doktoralar hazırladığını belirterek, ''Bir parti kurulduktan kısa süre sonra nasıl iktidara gelir, iktidara geldikten sonra peş peşe bütün seçimleri nasıl kazanır, kısa süre içinde bu kadar reformu, değişimi, dönüşümü, gelişimi nasıl yakalar? Bütün bunların formülünü arıyor, tılsımını görmek istiyorsak bu salondaki kardeşlik havasına, dayanışma atmosferine iyi bakmak lazım'' diye konuştu. AK Parti hükümetinin, kuruluşunun 11. yılında yüzde 50'nin üzerindeki halk desteğiyle ülkeye hizmet ettiğini ifade eden Ergin, şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye bu noktaya gelmiş ise dünyada gıpta edilen bir ülke olmuş ise kendi içerisinde istikrar adası olmuş, dosta güven veren düşmanı da biraz temkinli ve dikkatli olmaya zorlayan noktaya getirmiş ise bu samimi gayretlerin sonucudur. Hiçbirimiz 'He-man' değiliz. Hiçbirimiz kendi başımıza kahraman değiliz ama bu hareketin tılsımı, bereketi bu samimi gayretlere, çalışmalara dayalı yürümesidir. 11 yıl önce bu partiyi bu ilde kurarken bir avuç samimi arkadaşımızla başladık. Ama her geçen gün kar topu gibi büyüdü. Önümüzde hala kucaklayacak vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. 11 yılda partimiz, milletimize verdiği sözlerin önemli bir kısmını yerine getirdi. Bundan sonra da yerine getirecek. 11 yıl öncesinin Hatay'ı ile bugün arasında çok ciddi bir fark var, mesafe var. Bu mesafe sadece Hatay'a özgü değil, Türkiye'nin her köşesinde var.'' Bakan Ergin, bundan sonraki dönemde de çekişme, siyasi çatışma ve laf yarıştırmalarla işleri olmayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Falanca parti şöyle dedi böyle dedi. Bizim bunlarla uğraşacak, kaybedecek zamanımız yok. Biz bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Millete vermiş olduğumuz bir söz var. O sözün gereğini yerine getirmek için husumete, çatışmaya, çekişmeye zamanımız yok. Bu sevdamıza ulaşmak, devletle milleti kucaklaştırmak, buluşturmak, 74 milyonu kardeşçe bir arada yaşatmak mücadelesi veriyoruz.'' Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Bakan Ergin, bundan sonraki süreçte partide görev alacak yeni yönetimin hizmet bayrağını daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağını ve 2014 seçimleri için el birliğiyle gayret göstereceklerini ifade etti. AK Parti Hatay milletvekilleri Mehmet Öntürk, Hacı Bayram Türkoğlu, Orhan Karasayar ve Adem Yeşildal'ın da konuşma yaptığı kongrede, konuşmaların ardından seçimlere gidildi. Kongreye tek aday olarak katılan AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Emrullah Gülen, delegelerin oyuyla başkanlığa seçildi. Kongreye CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz, eski AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.