-"HES'LERE KARŞI ÇIKANLAR, ÜRETİLEN ELEKTRİĞİ KULLANIYORLAR" BARTIN (A.A) - 15.08.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''HES'lere karşı çıkanlar, buralardan üretilen elektriği kullanıyorlar. O yüzden daha açık ve şeffaf olarak Türkiye'nin kaynaklarını ön plana çıkaran söylemi tercih etmemiz lazım'' dedi. Yıldız, Bartın Valilik binası önünde İl Emniyet Müdürlüğü mangasını selamladı, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali İsa Küçük'ü makamında ziyaret eden Yıldız, kentin sorunları hakkında brifing aldı. Gazetecinin, Amasra'da kurulması düşünülen termik santralle ilgili sorusunu yanıtlayan Yıldız: ''Amasra, özellikle taş kömürleri itibarıyla Türkiye'de Zonguldak'tan sonra 2. büyük rezervin bulunduğu yerdir ama enerji kaynakları açısından bugün karşı çıkanlarımızın yanı sıra yanında olanlarımız da bu enerjiyi kullanıyor. Hatta çok enteresan bir ironidir ki HES'lere karşı çıkanlar, buralardan üretilen elektriği kullanıyorlar. O yüzden daha açık ve şeffaf olarak Türkiye'nin kaynaklarını ön plana çıkaran söylemi tercih etmemiz lazım. Tabi ki kurallarına göre bunu yapacağız. HEMA AŞ'nin Çevresel Etki Değerleri ile alakalı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve EPDK ile yaptığı lisans anlaşmalarının kuralı var, arkadaşlarımız kurallar ne ise onu uygulayacaklar ama bir yandan da 'gerek enerji sektörü, gerekse maden kaynaklarımızın ortaya çıkarılması önemlidir' diye düşünüyorum. Olabildiğince bütün kaynaklarımızı maksimize etmemiz lazım. Bu şirketin, lisanstaki miktarı aşacağı anlamına gelmez. Biz yanlış iş yapmayız, herkes müsterih olsun. Bütün kaynaklarımızın her birini harekete geçireceğiz. O yüzden ülkemizin yararına olabilecek çalışmalar devam edecek.'' -BAKANLIĞIN TEMEL STRATEJİLERİ- Hem sahil şeridi, hem de kaynakları açısından baktıklarında bakanlıklarının temel stratejileri arasında yerli ve yenilenebilir kaynakların hayata geçirilmesinin yattığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu: ''Bunların içerisinde rüzgar, hidroelektrik santraller, yapılandırılmasını düşündüğümüz jeotermal kaynaklarımız, kömür ve biokütle var. Türkiye'nin yerli, yenilenebilir kaynaklarını öncelikle harekete geçirmememiz lazım. Bakanlık olarak öncelikle yerli kaynaklarımızı kullanacağız. Biz çevreciyiz, ekolojik dengelere, ormanların; ülkemizin zenginliği olduğuna dikkat ederiz ama ihmal ettiğimiz resmin bütününü göremediğimiz bir husus var. Ben vatandaşıma şunu tavsiye ediyorum, büyük resmi kaybetmememiz lazım. Çünkü büyük resim, her birimizin zenginliği ve kaynağıdır. Bunlar ortaya çıkarıldıkça bizler daha müreffeh toplum seviyesini yakalayacağız.'' -TÜRKİYE'NİN DENİZE OLAN KIYISI- Türkiye'nin denize olan kıyısının 8 bin 484 kilometre olduğunu kaydeden Yıldız, şöyle devam etti: ''Bu güzellikler arasında turizm, ormanları, enerji, tarım alanları, kültür varlıkları ve tarihi kalıntılarımız var. Bizim sahile komşu olabilecek yaklaşık 46 yatırımımız var. Kendi haline bıraktığımızda bir kısım sivil toplum örgütleri iyi niyetli, bir kısmı spekülatif, bir kısmı da manipülatif olarak bunlara karşı çıktığını görüyoruz. 46 ayrı yatırım, bir o kadar da itiraz var. 'Bunun bir yerinde anormallik var' diye düşünüyorum. Türkiye'nin 8 bin 484 kilometrelik sahili bitiyor mu? Biz tabi ki turizm yapacağız, Amasra bunların en güzellerinden, Türkiye'nin en seçkin yerlerinde birisidir. Turizm de Amasra da bizimdir, bunu göz ardı edemeyiz.'' Taner Yıldız, bir gazetecinin 'TTK'ya işçi alımı gündeminizde var mı, kurumun bu konuda talebi bulunuyor mu? sorusunu 'evet' şeklinde yanıtladı. Yıldız, 'Bakanlığın TTK'da taşeron firmalarla ilgili çalışmasının olup olmadığı' yönündeki soruyu, ''Gerek denetim gerekse yaptırımlarla alakalı bir çok çalışmamız yeni başlamış değil. İstemediğimiz ve üzüldüğümüz iş kazalarının birçok nedenleri var. Bunları 3 temel başlıkta toplayabiliriz. Birisi kamunun denetiminden, diğeri özel sektörün işe refakat etmesinden kaynaklanan, bir diğeri de işçilerimizin dikkatleri ile alakalı sıkıntılar'' yanıtını verdi.