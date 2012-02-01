-"Herhangi bir yetkili sendika yetkisini kaybetmeyecek" ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'nda iş kolu barajının yüzde 3 olarak öngörülmesiyle ilgili herhangi bir yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesinin söz konusu olmadığını, yeni oranlar için sendikalara 5 yıllık geçiş süreci öngörüldüğünü bildirdi. Çelik, Bakanlığın Reşat Moralı salonunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yapılan görüşmenin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Bakanlar Kurulu'ndan Meclis'e sevk edilen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'nda, iş kolu barajlarının yüzde 3 olarak öngörüldüğünü anımsatarak ''bazı sendikalara kilit vurulabileceğini'' ifade ederek, ''istatistiklerin ne zaman yayımlanacağını'' sorması üzerine Çelik, şunları kaydetti: ''Bu yasa tasarısının Meclis'e sevki son derece önemliydi, dün gece bu gerçekleşti. Bu tasarıyı çok hızlı bir şekilde komisyonlarda ele alacağız ve şubat ayı içerisinde yasalaştırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu yönüyle istatistiklerin yayımlanması da bu ay içerisinde gerçekleşmiş olacak. Sendikalarımızın yetki talepleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmamasıyla ilgili biz de önlemlerimizi aldık ve diyalog ortamını açık tuttuk, tutmaya devam ediyoruz. Yüzde 10 olan iş kolu barajı yüzde 3 olarak parlamentoya gönderildi. Alt komisyonlarda, gerekirse komisyonlarda değerlendirmeler olacak, ama herhangi bir yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi söz konusu değildir. Mevcut yetki almış olan sendikaların bir geçiş süreciyle, ki 5 yıl olarak şu anda yer almaktadır, 5 yıllık süreç içinde sendikaların yeni oranlara adapte olmalarıyla ilgili bir süre tanınmış olacaktır.'' Çelik, 25 kuruşluk reçete ücretinin SGK tarafından mı yoksa vatandaş tarafından mı ödeneceğinin sorulması üzerine, ''Eczaneler, sektör, kurum arasındaki sorunların sıfırlanmasını beklemeyelim. Bu mümkün de değil. Mutlaka bazı sorunlar olacaktır. Onun için düzenli bir şekilde bir araya gelmeyi uygun buluyoruz. Yaşanan durumların etüt edilmesi açısından şu anda bu katılım paylarının almasına devam edilecek. Bu konuda eczanelerimizin yoğun şekilde değerlendirmesi oldu. Gördükleri bu hizmet de ele alınarak bu protokol değerlendirildi. İçeriğine bakarsanız mümkün mertebe verilen hizmetin karşılığının da alındığını görmüş olacaksınız'' diye konuştu.