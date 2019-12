-"HER YIL 4 MİLYAR DOLAR GİDECEK" GÜLNAR (A.A) - 22.05.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin-Akkuyu'da yapılması planlan nükleer santralle ilgili, ''Eğer buraya nükleer santral yapılmazsa her yıl 4 milyar dolar yurt dışından aldığımız doğalgaza gidecek'' dedi. Bakan Çağlayan, seçim çalışmaları kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesindeki bir düğün salonunda vatandaşlara hitap etti. Hükümetin yaptığı çalışmaları anlatan Çağlayan, konuşmasında beldedeki Akkuyu mevkinde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santraline de değinerek, ''Bir başbakan bu ülkeye, bu millete en ufak zarar gelsin ister mi?'' diyerek salondaki vatandaşlara nükleer santral isteyip istemediklerini sordu. ''Evet'' cevabını alan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Eğer gelirlerse, diğer partilere 'nükleer santral istiyor musunuz, istemiyor musunuz' diye sorun. Hepsinin seçim beyannamelerinde var. Bugün MHP de CHP de seçim beyannamelerine koydu. Ama şimdi istismar yapıyorlar. Sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Bu konuda uyanık olun. Burada yapılacak nükleer santral Türkiye açısından, Mersin açısından önemli olacak. Sizlerin evlatlarınız burada iş ve aş bulacak. Buraya 20 milyar dolar yatırım yapılacak. Bunlara karşı mısınız? Karşı olanların bilgisi yok, fikri yok, bu işi bilmiyor. Eğer buraya nükleer santral yapılmazsa her yıl 4 milyar dolar yurt dışından aldığımız doğalgaza gidecek. Yazık değil mi, günah değil mi bu milletin parasına?'' Güneş enerjisi, rüzgar gibi her türlü enerji kullandıklarını ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Son derece güvelikli nükleer enerjiyi de kullanacağız. Kullamayalım da namerde mi muhtaç olalım. Bu ülkede doğalgaz mı var, petrol mu var? Unutmayın ki, bu ülke dışarı bağımlı. Yarın Türkiye'ye doğalgaz veren ülke, 'ben size doğalgaz vermiyorum' derse ne yapacaksınız? Vana kapatıldığında ne yapacak bu millet, turizm tesislerini mi kapacağız, fabrikaları mı kapatacağız, karanlıkta mı yaşayacağız? Bizim yolumuz aydınlık. Biz size ne yaparsak aydınlık getirmek için yapmalıyız. Çünkü Türkiye enerji konusunda büyüyor. Büyüyen Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Enerji ihtiyacında daha fazla dışarı bağımlı hale gelemeyiz. Kendi ihtiyaçlarımızı kendi kayaklarımızla sağlamalıyız. Ne zaman eksik, eksik kalırsa da dünyanın yaptığını yaparız.'' Nükleer santralle ilgili her türlü tedbirin alındığını, projelerin tek tek çalışıldığını vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bakmayın öyle sağdaki soldaki laflara. Bugün teknoloji ve insan beyni en üst seviyeye gelmiştir. Bu konuda yapılabilecek her türlü tedbir alınacaktır. Her türlü altyapısı tek tek kontrol ediliyor. Burada yine aynı şekilde yaşamaya devam edeceksiniz. Bu konuda size ne söyleniyorsa inanmayın. Çünkü nükleer enerji konusunda konusunda bir bilgi kirliliği var. Bilen de bilmeye de konuşuyor. Karşı çıkan da var. Onların başımızın üstünde yeri var. Ama karşı çıkmak bu ülkenin geleceğine karşı çıkmak olur.''