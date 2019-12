-"Her stratejik proje fizibıl olmayabilir" İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer güç santrallerinin yapımının aynı zamanda uluslararası ilişkilerin de önemli bir konu başlığı olduğunu kaydederek, ''Hal böyle olunca, serbestleşen ekonomilerin aslında hesaplaşması gereken bir nokta vardır. O da her stratejik proje fizibıl olmayabilir. Ama buna rağmen gerçekleştirmek zorunda kalınabilir. O yüzden dünya devleri ve dünya güçleri, bu konuyu serbestleşen piyasalardan arındırılmış olarak görmek zorundadırlar'' dedi. Yıldız, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 40. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği ''Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu: Türkiye'nin Gelecek 10 Yılı'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, enerji güvenliğinin bugün dünyanın en can alıcı gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti. Dünyanın enerji güvenliği konusundaki kaygılarının her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Yıldız, yükselme eğiliminde olan enerji fiyatlarının, istikrarsız piyasaların, ucuz petrol döneminin bitmiş olmasının, çevresel konularda artan toplumsal hassasiyetin, tükenme eğilimine girmiş olan fosil kaynaklara bağımlılığın yakın gelecekte de devam edecek olmasının bunun başlıca etkenlerini oluşturduğunu söyledi. Yeni teknoloji alanındaki gelişmelerin umut verici, ancak enerji ihtiyacını ve ülkelerin büyümesini karşılayacak ticari olgunluktan henüz uzak olduğunu ifade eden Yıldız, enerjinin topyekun kalkınmayı hızlandırıcı özelliği ile 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonrasındaki dönemde tüm dünya ülkelerinin gündemini ağırlıklı olarak işgal ettiğini söyledi. Yıldız, bu krizlerden sonra enerjinin, özellikle kaynakları kıt, ülke talebini ithalatla karşılamak zorunda olan ülkeler için çok daha stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, yaşanan ekonomik krizin enerji piyasalarının zor günler geçirmesine neden olduğunu, küresel ekonominin yenilenme hızının gelecek yıllardaki enerji tahminlerinde belirleyici unsur olacağını ifade etti. Özellikle büyük enerji projelerinin uluslararası ilişkilerden arındırılamayacak kadar önemli ve büyük olduğuna dikkati çeken Yıldız, enerjinin tüm alanlarda kullanımının giderek artması nedeniyle, günümüzde ülkelerin ekonomik ve politik istikrar göstergelerinin doğrudan enerji arz güvenliğinin sağlanmasıyla bağımlı hale geldiğini belirtti. -''Enerji kaynaklarını tüketicilerin pahalı, üreticilerin ucuz görmesi paradokstur''- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Türkiye'deki elektrik tüketimine işaret ederek, ülkenin büyüme rakamlarından daha fazla bir rakamla enerji sektörünün büyümesinin doğal olduğunu söyledi. Türkiye'nin, 2023 yılı hedeflerinde hemen hemen bulunduğu ortamın tam iki katını oluşturacak bir yapıyı öngördüğüne değinen Yıldız, bu kapsamda Nabucco gibi büyük enerji projelerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını, ülke olarak bu projeleri fayda/maliyet analizinin ötesinde stratejik projeler olarak da gördüklerini vurguladı. Gelişen, büyüyen ülkelerde içinde bulunulan konjonktürde nükleer santrallerle alakalı görüş farklılıkları doğduğunu belirten Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ancak dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarının arz miktarları, nükleer kapasiteler ve fosil kaynakları göz önüne aldığınızda, bu kaçınılmaz bazı kararları doğurmaktadır. Nükleer güç santrallerinin yapımı aynı zamanda uluslararası ilişkilerin de önemli bir konu başlığıdır. Hal böyle olunca, serbestleşen ekonomilerin aslında hesaplaşması gereken bir nokta vardır, önemli bir analiz noktası vardır. O da her stratejik proje fizibıl olmayabilir. Ama buna rağmen gerçekleştirmek zorunda kalınabilir. O yüzden dünya devleri ve dünya güçleri, bu konuyu serbestleşen piyasalardan arındırılmış olarak görmek zorundadırlar. Bildiğiniz gibi elektrik ve enerji kaynakları aslında tüketicinin sürekli pahalı, ama üretici firmaların sürekli ucuz gördüğü bir kalemdir. Bu bir paradokstur. Bu paradoksun da buradaki tartışmalarda çözüleceği inancındayım.''