-"Henrietta Moraes" tablosu Londra'da satışa sunulacak DUBLİN (A.A) - 20.01.2012 - İrlanda doğumlu İngiliz ressam Francis Bacon'ın, bir dönemin "Londra sosyetesi"nden Henrietta Moraes'ı çıplak resmettiği tablo, İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacak. Francis Bacon'ın arkadaşı ve İngiliz ressam Lucian Freud'un eski sevgililerinden Henrietta Moraes'in resmedildiği tablonun, Londra'daki Christie's müzayede evinde, 14 Şubat'ta yapılacak açık artırmada en az 21 milyon avroya alıcı bulması bekleniyor. Daha çok çıplak erkek resimleriyle tanınan Bacon'un 1963 tarihli eserinin, ünlü ressamın "ilk kez bir kadın formunu ciddiyetle ele aldığı tablo" olduğu belirtiliyor. Francis Bacon (1909-1992) "figüratif ekspresyonizm"in en önemli temsilcileri arasında sayılıyor.