-"HEKTOR'A YER BEĞENDİLER" ÇANAKKALE (A.A) - 19.08.2010 - Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Şinasi Haznedar, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Çanakkale Boğazı'nın girişinde bulunmasını hayal ettiği Hektor heykeli ile ilgili olarak, ''Heykelin konulması planlanan alternatif yerler bakanlığa iletildi'' dedi. Haznedar, düzenlediği basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanı Günay'ın Hektor heykelini Çanakkale'ye kazandırma çabası olduğunu anımsattı. Heykelin konulacağı yerlerle ilgili önerilerinin kurumlarınca hazırlandığını belirten Haznedar, şunları söyledi: ''Bakanımızın ifade ettiği gibi heykel, Avrupa yakasındaki Şehitler Abidesi'nin karşısında, Anadolu yakasında belirlenen bir bölgeye konulacak. Anadolu yakasında Kesiktepe değimiz, hemen boğazın girişinde bir yer var. Kumkale civarında İntepe dediğimiz bölge bulunuyor. Hektor heykelinin konulması düşünülen alternatif yerler koordinat ve durumlarıyla bakanlığımıza bildirildi.'' Haznedar, projenin hızla sürdürüleceğini, çünkü Bakan Günay tarafından kamuoyuna verilmiş bir taahhüdün bulunduğunu dile getirdi. -TROYA MÜZESİ- Şinasi Haznedar, Troya Müzesi Projesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nı ilgilendiren tarafı bulunduğunu bildirdi. Proje için bir yıldır sürdürülen kurumlar arası yazışmaların, Uzun Devreli Gelişim Planı'ndaki revizyonların ve tadilatların bittiğine işaret eden Haznedar, ''Şimdi, Troya Müzesi'nin şartnamesi ve uluslararası mimarlık proje yarışmasının jüri oluşturma çalışmaları sürüyor. Mevzuattan kaynaklanan her türlü engel giderildi. Şimdi işin teknik kısmı kaldı. Önümüzdeki aylarda yarışmanın düzenlenmesiyle, Troya Müzesi'ne start verilmiş olacak'' diye konuştu. -ŞEHİTLER ABİDESİ'NDEKİ ONARIM- Kültür ve Turizm Müdürü Şinasi Haznedar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda Hisarlık Tepesi'nde bulunan Şehitler Abidesi'nin tavanınındaki ay yıldız figürlü mozaiklerin bazılarının nemlenmeden dolayı daha önce düştüğünü belirtti. Abidenin bu bölgesindeki onarım sürecinin başladığını ifade eden Haznedar, ''12 Ağustos itibariyle onarım işi Özel İdare tarafından ihale edildi. Keşif bedeli 1 milyon 700 bin lira. Sözleşmeden sonra 90 gün içinde onarım başlayacak. Onarımın tamamlanmasının ardından, bölgedeki uyarı levhası da kaldırılacak'' dedi.