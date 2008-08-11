"Hedefim 2010"

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı bayanlar halterde 2. olarak kazandıran milli sporcu Sibel Özkan, amacının olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.







48 kiloda dünkü müsabakalar sonrasında koparmada 88, silkmede 111 kiloluk kaldırışlarla toplamda 199 kiloya ulaşarak gümüş madalya kazanan Sibel Özkan, bugün Pekin'in tarihi ve turistik mekanlarından Cennet Tapınağı'nı gezdi.







Özkan, başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, ''Amacım, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak'' dedi.







Pekin'de kendi kilosunda altın madalyanın sahibi olan Çinli Xiexia Chen'i mutlaka geçeceğine olan inancını dile getiren Özkan, ''Buna inanıyorum. Benden rekorlar bekleyebilirsiniz. Londra'da altın madalyayı boynuma takmak amacındayım. Ama daha önce de Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum'' diye konuştu.







Özkan, dünkü müsabakasıyla ilgili olarak, ''Güzel bir yarışmaydı. Kendimden emindim. Bir madalya alacaktım ama rengini bilemiyordum. Zor bir yarışma oldu ama ülkemin yüzünü güldürdüğüm için çok mutluyum'' dedi.







''BAŞARIM ÖRNEK OLSUN''



Çocukluğu oldukça zor koşullar altında geçen ''Gümüş Kız'' Sibel Özkan, ''Bu başarımın, benim gibi zor koşullarda yetişenler için örnek olmasını istiyorum'' dedi.







Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinciliğinin yanısıra, bugüne dek Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları ikinciliği ve Türkiye'de birçok birinciliği bulunan 20 yaşındaki milli halterci, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'nda geçen çocukluk döneminin hatırlatılması üzerine, ''Evet, zor şartlar altında büyüdüm. Bu noktalara gelebileceğimi tahmin ediyordum, ama bu kadar erken olmayabilirdi. Bu, azmin zaferidir'' diye konuştu.







MADALYA ALACAĞINI RÜYASINDA GÖRMÜŞ



Özkan, Pekin'de madalya kazanacağını daha önce rüyasında gördüğünü söyledi.







Milli sporcu, ''Rüyamda kürsüye doğru gelirken hocamın mutluluktan ağladığını gördüm. Rüyam gerçek olduğu için çok mutluyum. Artık hedeflerim daha da büyük olacak'' dedi.







Gümüş madalya kazanmasının ardından kendisine pek çok kutlama mesajı geldiğini anlatan Özkan, bu sevgi ve ilgiye layık olmaya çalışacağını kaydetti.







''NURCAN TAYLAN'A ÇOK ÜZÜLDÜM''



Aynı kiloda yarıştığı Atina-2004'ün şampiyon haltercisi Nurcan Taylan'ın ''sıfır'' çekmesiyle ilgili olarak yorum yapmak istemeyen Özkan, yalnızca duyduğunu üzüntüyü dile getirdi.







Özkan, ''Yarışma heyecanından Nurcan'ı izleyemedim. Sıfır çektiğini öğrenince çok üzüldüm'' demekle yetindi.







ÇİNLİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Pekin-2008'de gümüş madalya kazanan Özkan'a, gezi sırasında Çinli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.







Sibel'i dünkü madalya töreninde televizyondan izleyip de tanıyan kimi Çinli vatandaşlar, milli sporcuyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.







Sempatik hareketleriyle Çinliler'in beğenisini kazanan Özkan, kimi Çinli çocukları da kucağına alarak gazetecilere poz verdi.

