-"(HAYIR) OYU VERİN Kİ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇALIM" İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda ''hayır'' oyu verilmesini isteyerek, ''(Hayır) oyu verin ki Türkiye'nin önünü açalım. Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe olalım'' dedi. Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumundaki huzurevini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada kalan yaşlılarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi. Huzurevi sakinlerinden birinin odasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından çay bahçesinde yaşlılarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında duygulanmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan'ın ağlamasını ''timsah gözyaşları olarak'' nitelendirdi. Kılıçdaroğlu Ahmet Kaya ile ilgili olarak da ''Başbakan, Ahmet Kaya için ağlamış. Eğer gerçekten Ahmet Kaya için ağladıysa saygı duyarım, ama onun üzerinden duygu sömürüsü yapıyorsa söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu anlamda Başbakanı çok samimi bulmuyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, ''Ana muhalefet partisine Mecliste bir gıdım su vermeyiz'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendilerinden ve Türk halkından özür dilemesi halinde her ortamda kendisiyle bir araya gelebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından huzurevinin yanındaki parkta parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi. ''Başbakan Kemal'' sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, ''Siz bana yetki verin, Recep Bey'i koltuğundan alacağız'' dedi. Bayramda bir hayır yapılıp, ''hayır'' oyu kullanılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''(Hayır) oyu verin ki Türkiye'nin önünü açalım. Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe olalım. Güzel Türkiye'de kardeşlik, barış içinde yaşayalım ve huzurlu Türkiye'yi el birliğiyle kuralım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'na huzurevi ziyareti sırasında SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış ve İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü Önal İnaltekin eşlik etti. -AK PARTİ MİNİBÜSÜNE YUHALAMA- Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden önce Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunun önünde kendisini bekleyen CHP'li bir grup, o sırada yoldan geçen AK Parti minibüsünü yuhaladı. Minibüsün ön koltuğunda oturan bir kişiyi çekiştirerek aşağıya indirmeye çalışan gruptakiler, olay yerinden hızla uzaklaşan minibüsü bir süre yuhalamaya devam etti.