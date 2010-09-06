-"HAYIR DİYEN STATÜKONUN DÜMENİNE SU TAŞIYOR" BİNGÖL (A.A) - 05.09.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Bu referandumda kim hayır derse statükonun dümenine su taşıyor'' dedi. Bingöl'de ziyaret ve incelemelerine devam eden Devlet Bakanı Yılmaz, Karlıova Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda verilen iftar davetine katıldı. Yılmaz, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, 12 Eylülde yapılacak referandumla ilgili değerlendirmede bulundu. 12 Eylülde sandığa gidildiğinde, milletvekili veya belediye başkanı seçilmediğini ve parti ambleminin olmayacağı belirten Yılmaz, şunları kaydetti: ''Yeni bir anayasaya 'evet' mi 'hayır' mı oyu verilecek. Referanduma sunulan pakette birçok kesimi ilgilendiren maddeler bulunuyor. Anayasa değişikliği ile bilgi edinme hakkı anayasal güvence altına alınıyor. Fişlemenin önüne geçiliyor. Sivil vatandaşın askeri mahkemede yargılanması engelleniyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)kararlarına mahkeme yolu açılıyor. Bunların hangisine 'hayır' diyeceksiniz. Bunlar vatandaşın hak ve hukukunu ileriye götürüyor. Ekonomik olarak ne kadar gelişirse gelişsin, hak ve hukuk olmayınca itibarımız olmaz. Bu referanduma kim hayır derse statükonun dümenine su taşıyor.'' Bakan Yılmaz, önceki yıllarda faili meçhul cinayetlerin, haksızlık ve hukuksuzluğun olduğunu, insanların evlerine bir çuval un bile götüremediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: ''O günlerden bu noktaya kolay gelinmedi. Eski dönemleri hatırlayın. Karneyle erzakın dağıtıldığı dönemleri hatırlayın. Biz bunların ortadan kalkması için 'evet' diyoruz. 2011 seçiminden sonra yeni bir anayasa için kolları sıvacağız. Bu halk her şeye layıktır. Daha fazla demokrasi için insanların huzurlu ve mutlu yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Biz halkın düşüncesine saygılıyız. Yeter ki şiddet ve baskı olmasın. Bingöllüler 1982 anayasasına gösterdiği şerefli duruşu şimdi yine göstermelidir.'' Bakan Yılmaz daha sonra vatandaşların sorunlarını dinledi.