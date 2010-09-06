T24 LogoT24 Logo
Politika

"HAYIR DİYEN STATÜKONUN DÜMENİNE SU TAŞIYOR" BİNGÖL (A.A)

06 Eylül 2010 02:00

-"HAYIR DİYEN STATÜKONUN DÜMENİNE SU TAŞIYOR" BİNGÖL (A.A) - 05.09.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Bu referandumda kim hayır derse statükonun dümenine su taşıyor'' dedi. Bingöl'de ziyaret ve incelemelerine devam eden Devlet Bakanı Yılmaz, Karlıova Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda verilen iftar davetine katıldı. Yılmaz, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, 12 Eylülde yapılacak referandumla ilgili değerlendirmede bulundu. 12 Eylülde sandığa gidildiğinde, milletvekili veya belediye başkanı seçilmediğini ve parti ambleminin olmayacağı belirten Yılmaz, şunları kaydetti: ''Yeni bir anayasaya 'evet' mi 'hayır' mı oyu verilecek. Referanduma sunulan pakette birçok kesimi ilgilendiren maddeler bulunuyor. Anayasa değişikliği ile bilgi edinme hakkı anayasal güvence altına alınıyor. Fişlemenin önüne geçiliyor. Sivil vatandaşın askeri mahkemede yargılanması engelleniyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)kararlarına mahkeme yolu açılıyor. Bunların hangisine 'hayır' diyeceksiniz. Bunlar vatandaşın hak ve hukukunu ileriye götürüyor. Ekonomik olarak ne kadar gelişirse gelişsin, hak ve hukuk olmayınca itibarımız olmaz. Bu referanduma kim hayır derse statükonun dümenine su taşıyor.'' Bakan Yılmaz, önceki yıllarda faili meçhul cinayetlerin, haksızlık ve hukuksuzluğun olduğunu, insanların evlerine bir çuval un bile götüremediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: ''O günlerden bu noktaya kolay gelinmedi. Eski dönemleri hatırlayın. Karneyle erzakın dağıtıldığı dönemleri hatırlayın. Biz bunların ortadan kalkması için 'evet' diyoruz. 2011 seçiminden sonra yeni bir anayasa için kolları sıvacağız. Bu halk her şeye layıktır. Daha fazla demokrasi için insanların huzurlu ve mutlu yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Biz halkın düşüncesine saygılıyız. Yeter ki şiddet ve baskı olmasın. Bingöllüler 1982 anayasasına gösterdiği şerefli duruşu şimdi yine göstermelidir.'' Bakan Yılmaz daha sonra vatandaşların sorunlarını dinledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24