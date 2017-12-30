"Hayalet" maganda geceyi karakolda geçirdi sabah serbest kaldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtikten sonra bu anları telefonuyla kaydeden trafik magandası geceyi karakolda geçirdikten sonra çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinde geçtiğimiz hafta yayılan görüntülerde bir kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtiği ve daha sonra bu şekilde yola devam ettiği video tepki çekmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis yaptığı sanal takiple şüphelinin kimliğini belirleyerek dün Bağcılar\'da gözaltına almıştı. Şüpheli Y.A.İ. suçunu itiraf ederken benzer videolara özenerek böyle bir şey yaptığını söylemişti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde \"tehlikeli araç kullanmak\" suçundan ceza kesilen şüpheli adli işlem yapılması için Çengelköy Karakoluna teslim edilmişti. Savcılığın mevcutlu istediği şüpheli Y.A.İ. geceyi karakolda geçirdikten sonra sabah saatlerinde adlieye çıkarıldı. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.