-"HAYALET SÜRÜCÜ 2" FİLMİNİN DENİZLİ ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI DENİZLİ (A.A) - 03.02.2011 - Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage'nin başrolde oynadığı ''Hayalet Sürücü 2'' filminin, Denizli Hierapolis ören yerinde yapılan final sahnesi çekimleri, sabaha karşı tamamlandı. Hollywood yapımı filmin, Denizli Hierapolis ören yerinde 27 Ocak'ta başlanan final sahnesi çekimleri, dün zor hava koşulları altında antik tiyatroda yapılan gece çekimleriyle sona erdi. Gündüz çekimleri daha önce yine Hierapolis'teki Apollo Tapınağı'nda çekilen filmin final sahnesinin gece çekimleri, sıfırın altında 1 derece sıcaklıkta yapılmak zorunda kaldı. Tüm cephesiyle birlikte ayakta kalmış durumdaki 15 bin kişilik tarihi antik tiyatrodaki çekimlere, zorlu hava koşullarının oyuncuları ve set ekibini zorlaması nedeniyle sık sık ara verildi. Ünlü oyuncu Cage, çekim aralarında yardımcıları tarafından getirilen siyah yünlü montuyla ısınmaya çalıştı. Filmin çekimleri sabaha karşı tamamlandı. İlki 2007 yılında çekilen, Nicolas Cage ve Eva Mendes'in başrolünü oynadığı filmde, babası ve kız arkadaşının hayatı karşılığında ruhunu şeytana satan, ancak bu değiş tokuş yüzünden geceleri lanetli bir ruha dönüşen motosikletçinin yaşadıkları anlatılıyor.