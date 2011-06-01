-"HAVA KUVVETLERİMİZ CAYDIRICI BİR NİTELİK KAZANDI" ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sahip olduğu üstün sürat, geniş hareket kabiliyeti, ağır tahrip gücü ve nitelikli personeliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin en caydırıcı güçlerinden biri olduğunu belirtti. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün dünyanın en güçlü, en modern, en donanımlı ordularından biri olarak küresel barışa katkıda bulunmak için dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapmaktadır. Hiç şüphe yok ki Silahlı Kuvvetlerimizin en caydırıcı güçlerinden biri de, sahip olduğu üstün sürat, geniş hareket kabiliyeti, ağır tahrip gücü ve nitelikli personeliyle Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar' öngörüsü doğrultusunda, her geçen gün daha da güçlenen Hava Kuvvetlerimiz, Hükümetimiz döneminde çok daha caydırıcı bir nitelik kazanmıştır. Bu itibarla, Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümünü kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyor, vatan aşkına hayatlarını feda eden tüm havacı şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.''