-"HATİF" TOPLUMA KAZANDIRACAK BERLİN (A.A) - 19.07.2010 - Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Dairesi, aşırı dinci terörist gruplaşmaların etki alanına girmiş olan ve bundan kurtulmak isteyenlere yönelik "Terörizm ve Fanatik İslamcılıktan Kurtulun" (HATİF) adlı topluma yeniden kazandırma programı başlattı. Anayasayı Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "HATIF'in, fanatik İslamcı veya İslamcı terörist gruplaşmaların etki alanına girmiş olan ve buradan kurtulmak isteyip kendi gücüyle kurtulamayan kişilere, bu kişilerin ailelerine, yakınlarına ve arkadaşlarına yönelik bir program olduğu ve bu kişilerin bu çevreden kurtulmasına yardım etmeyi hedeflediği" belirtildi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Dairesinin uzman çalışanlarının, program çerçevesinde kişiye özel bir danışma ve ilgilenme programıyla eşlik edeceği ve bu konuda Almanya genelinde devlete ait yardım kuruluşlarıyla beraber çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu program kapsamında bugünden itibaren Türkçe ve Arapça hizmet verecek ve 24 saat açık olacak bir hat kurulduğu kaydedildi. Telefon eden tüm şahısların kişisel gizliliğinin kesinlikle korunacağı belirtilen açıklamada, bulundukları çevreden çıkmak isteyenlere program kapsamında devlet dairelerindeki işlerde, İslamcı terör kesiminden gelen ve bu kesimi destekleyen kişiler tarafından tehdit edilmeleri durumunda yardım edileceği, okul ve meslek eğitimi konusunda aracılık yapılacağı ve zorunlu alınması gereken tedbirler dahilinde maddi destek de sunularak kişiye özel olarak ilgilenileceği belirtildi. Bu konuda hizmet almak isteyenlerin, 00492217926999 numaralı telefona ya da HATIF@bfv.bund.de elektronik posta adresine başvurulabileceği kaydedildi.