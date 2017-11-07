"Hastalar diş problemleri yüzünden organ nakli şansını kaçırabiliyor"

Buse ÖZEL / Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) OKAN Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işıl Küçükay, organ nakli yapılacak, kalp ameliyatı olacak veya kanser tedavisi görecek hastaların öncelikle ağız ve diş bakımı yaptırmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Küçükay ağzında çürükleri, diş enfeksiyonları ve dişeti iltihabı olan hastaların organ nakli şansını sadece bu yüzden kaçırabildiklerini söyledi ve organ nakli sırası bekleyen hastaların diş tedavilerini daha öncesinde yaptırmaları gerektiğini açıkladı.

\"AĞZINDA ÇÜRÜK VE ENFEKSİYON OLAN HASTALAR ORGAN NAKLİ ŞANSINI KAÇIRABİLİYOR\"

Ağız içinin bakterilerle dolu olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Küçükay, şunları vurguladı: \"Organ nakli olacak hastalara ağız diş bakımı yapılmadıysa, diş çürükleri, diş enfeksiyonları ve dişeti iltihabı olduğu için nakil olamayabiliyorlar. Organ zaten zor bulunuyor, dolayısıyla hastaların diş sorunu yaşadıkları için bu şansı kaçırmaları çok üzücü. Diş tedavileri için de en doğru yer üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin hastaneleri çünkü burada hastalara bütüncül bakılabiliyor ve hastalar en doğru şekilde ameliyata hazırlanabiliyor. Ayrıca, organ nakli olmuş hastaların bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanması nedeni ile sonrasında da ağız ve diş sağlığına dikkat etmeleri ve diş hekimi kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor.\"

\"KANSER TEDAVİSİNDEN ÖNCE DİŞ ve DİŞETİ TEDAVİLERİ YAPILMALI\"

Kanser tanısı alan hastaların kemoterapi veya radyoterapiye başlanmadan önce ağız ve diş muayenelerinin yapılması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Küçükay sözlerine şöyle devam etti:

\"Kanser tedavisi sırasında değil öncesinde ağız ve diş sağlığı konusunda yapılması gerekenler var. Yani kemoterapi ya da radyoterapiye başlamadan önce ağızdaki dişeti problemleri giderilmeli, diş çürükleri tedavi edilmeli, gereken diş çekimleri ve kanal tedavileri eksiksiz şekilde yapılmalı. Eğer ağız bakımı yapılmamışsa çürük riski artıyor. Kemoterapiden sonra da diş çekmek doğru değil ve zor oluyor çünkü çene kemiğinin beslenmesi bozulabileceğinden çene kemiği iltihabı oluşabilir.\"

Kanser tedavisi gören hastaların diş ağrılarının da şiddetli olduğunu belirten Prof. Dr. Küçükay, \"Eğer yanlış bir çekim yapılırsa onun iyileşme süreci çok uzuyor. Hastalar çoğunlukla psikolojik olarak da gergin oldukları için yaşam kaliteleri bozulabiliyor. Onun için bunu değerlendirmek lazım. Bütün tedaviler yapıldıktan sonra ise hastanın yapması gereken tek şey düzenli olarak bakımlarını yapmak\" dedi.

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