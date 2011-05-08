-"HAMİT ALTINTOP DA REAL MADRİD'E GELECEK" MADRİD (A.A) - 08.05.2011 - Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin'in gelecek sezon Real Madrid'te oynayacağına kesin gözüyle bakan İspanyol basını, Nuri'den sonra Hamit Altıntop'un da Real Madrid'e gelebileceğini iddia etti. Marca gazetesi, 9 Mayıs Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek olan Nuri Şahin ve Borussia Dortmund Kulübü'nün, Türk futbolcunun Real Madrid'e transferini resmen duyuracağını yazdı. 22 yaşındaki Şahin'in Real Madrid ile sezon başına yaklaşık 2,5 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme imzalayacağı, Alman kulübüne de bonservis bedeli olarak 10 milyon avro ödeneceği kaydedildi. Real Madrid kulübü yöneticilerinden Jose Angel Sanchez'in Dortmund'a giderek tüm detayları tamamlayacağı da ifade edildi. Marca gazetesi, Nuri Şahin için ''Türk Zidane'' yakıştırması yaparken, Real Madrid Kulübü yöneticilerinin Türk futbolcu için ''Şahin, Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden biri'' dediğini belirtti. Bu arada, dizinden sakatlığı bulunan Şahin'in tedavisine bundan böyle Borussia Dortmund'daki doktorlarının da işbirliğiyle Madrid'de devam edileceği öne sürüldü. Öte yandan, ''Real Madrid'in transferleri Şahin ile bitmiyor sırada Hamit Altıntop var'' diye yazan İspanyol gazetesi, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Türk futbolcunun da Madrid'e gelebileceğini savundu. Ancak Almanya'da İspanyol gazetecilerinin akınına uğrayan Hamit, transfer iddialarıyla ilgili yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. AS gazetesi, ''Hamit'e, İspanya'dan geliyoruz, Madrid'in seninle ilgilendiğiyle ilgili soru sormak istiyoruz diye sorunca hemen arabasının penceresini kapatıp tek kelime bile etmeden uzaklaştı'' diye yazdı. AS ayrıca, Bayern Münih'in gelecek sezonki teknik direktörü Jupp Heynckes'in, Türk futbolcunun gönderilmesine karşı olduğunu da vurguladı. Real Madrid'in gelecek sezonki transfer listesinde ayrıca, forvette Kun Agüero (Atletico Madrid) veya Fernando Llorente (Athletic Bilbao), sol kanatta ise Fabio Coentrao'nun (Benfica) isimleri olduğu iddia edildi.