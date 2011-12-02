-"Halka saldıran askerleri hedef alıyoruz" AMMAN (A.A) - 02.12.2011 - Suriye'de ordudan ayrılanların oluşturduğu rejim muhalifi Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Komutanı Albay Riad El Esad, saldırılarında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı gösterileri bastırmak için gönderilen askeri konvoyları hedef aldıklarını söyledi. Türkiye'de bulunan Albay Esad, Reuters'a telefonla verdiği demeçte, ÖSO'nun keşif kabiliyetini Suriye ordusunun hareketlerini bozacak şekilde geliştirdiğini de belirtti. Albay Esad, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasının Esad'ın göstericilere askeri müdahalesine karşılık olduğunu bildirdi. Aralarında koordinasyon sağlamaya başladıkları üç aydan bu yana taktiklerini değiştirdiklerini söyleyen Esad, muhalif birliklerinin, rejimin askerlerine kışlalarında saldırmadığını, halkı hedef alanları hedef aldıklarını kaydetti. Rejim güçlerinin aylardır kent, kasaba ve köylere ağır silahlar ve zırhlı araçlarla girdiğini ifade eden Albay Esad, buralardaki insanlara karşı harekete geçen bu güçleri durdurma hakları bulunduğunu belirtti. Esad, rejim güçlerinin yürüttüğü, artık hiçbir sınır tanımayan bu türden zulme karşı savunma yapmanın doğal hak olduğunu vurguladı. Sayılarının 10 bini aştığını da ifade eden Esad, ayrıca binlerce Esad karşıtının alıkonulduğu güvenlik birimlerini ve operasyonların yönetildiği komuta merkezlerini hedef aldıklarını da söyledi. Bir BM komisyonu, güvenlik güçlerinin cinayet, işkence ve tecavüz dahil insanlığa karşı suç işlediğini bildirmişti.